My, šampioni (15. díl): Od stříbra ke stříbru. Máš rakovinu, slyšel po Slovensku

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Dnes bude středem pozornosti Shea Theodore, vynikající zadák, kterého před časem hvězdný Švýcar Roman Josi, označil za toho nejpodceňovanějšího v elitní zámořské soutěži.

21. listopadu 2019 vhodila puk mezi hokejky hráčů San Jose Sharks a Vegas Golden Knights drobná postarší dáma.

Tím borcem v dresu Zlatých rytířů byl Theodore, onou brýlatou paní jeho babička Kay. Na sobě měla také trikot Vegas, jen v odlišné barevné kombinaci. Černou doplňovala fialová. Barva, jež se stala symbolem boje s rakovinou.

Se zákeřnou nemocí se potýkala jak Kay, tak také její vnuk. Vzpomínáte?

Stačí se vrátit v čase pár měsíců před ono buly.

Theodore na ledové ploše Zimného Štadiónu Ondreje Nepelu podával ruku jednomu Finovi za druhým, gratuloval čerstvým mistrům světa. S Kanadou zůstal těsně pod vrcholem, na krku se mu houpala stříbrná medaile.

Po návratu z Bratislavy uslyšel zprávu, o které mrazí jen psát.

An unforgettable puck drop with Shea Theodore and his grandmother, Kay ????#VegasBorn | #HockeyFightsCancer pic.twitter.com/O4CR6pGPlL — ???? - Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) November 22, 2019

Podle rozboru krve, kterou ti během MS odebrali, je vysoce pravděpodobné, že máš rakovinu varlat. "Vyděsilo mě to," přiznal Theodore posléze. Následná vyšetření zhoubné bujení potvrdila. Theodore brzy poté podstoupil zákrok, při kterém mu byl nádor odstraněn.

Mimochodem, se stejnou formou zákeřné nemoci se musel jako teenager vypořádat také jiný letošní šampion: Phil Kessel.

Když pak Theodore při křepčení se Stanley Cupem, pronesl: "Jsem vděčný za každý den," nešlo o obyčejnou, tuctovou frázi. Z jeho úst měla ta slova opravdovou váhu. Od určité chvíle zkrátka spoustu věcí vnímá jinak.

A pro ostatní má jasný vzkaz: "Nepodceňte prevenci, nechávejte se vyšetřit. Včasné zachycení je u rakoviny to nejdůležitější." Ví, o čem mluví. To, že bylo onemocnění v jeho případě v první fázi, mu nejspíše zachránilo život.

Život, který zasvětil kariéře vrcholového sportovce. Nejprve nakoukl do NHL coby Kačer z Anaheimu, od léta 2017 je spjatý s Vegas. U Golden Knights zakotvil po obdobném manévru, který do jejich kabiny přivedl Reillyho Smitha (viz jeho story).

Theodore se stěhoval výměnou za to, že si tehdejší vegaský generální manažer George McPhee nevybere defenzivního specialistu Joshe Mansona. Z dnešního pohledu to byl pro Zlaté rytíře neskutečný kauf.

Ostatně stejně jako se Smithem.

Theodore prodal svůj útočný kumšt i ve finále s floridskými Pantery:

Z jmenovce někdejšího znamenitého gólmana totiž vyrostl špičkový bek, vyloženě excelentní ve hře směrem dopředu. Jeho výpady, třeba ve hře tři na tři, hlavně během prodloužení v základní části, jsou vyhlášené.

Svým gólem ukončil už osm zápasů! Od Theodoreova vstupu do NHL jsou na tom lépe jen tři machři: Kris Letang, Brent Burns a Seth Jones. Všichni o jedinou trefu.

Rodák z Aldergrove je pro Vegas mimořádně cenný. Vyniká produktivitou, což potvrdil 13 body, které posbíral cestou za stříbrným pohárem. Žádný bek Zlatých rytířů nebyl lepší.

V play-off zaujal i tím, že zaujal roli šéfa obranných řad při suspendaci Alexe Pietrangela. Jinde by byl alfa samcem, vegaský trenér Bruce Cassidy ovšem má ten luxus, že s ním může pracovat jako s esem v rukávu.

A to minimálně do roku 2025, do té doby je Theodore podepsaný za – pro Golden Knights – velmi přívětivé peníze: 5,2 milionu dolarů ročně.

