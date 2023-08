My, šampioni (12. díl): Bourák, co se rozpomněl na juniorská léta

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Tentokrát se pozornost upírá k jednomu z původní šestky Zlatých rytířů, co vydrželi ve Vegas od první sezony až po zisk Stanley Cupu. Konkrétně k Williamu Carrierovi.

Skončit během životní sezony na marodce? Pech!

Navíc v době, kdy se po letech dřiny konečně posouváte výš v týmové hierarchii?

Carrier by mohl vyprávět.

Vždyť prožíval v dresu Golden Knights fantastické časy. Koketoval se třetí lajnou. Poprvé od dob, kdy býval v juniorské QMJHL lídrem produktivity u Cape Breton Screaming Eagles, pravidelně sázel góly.

On, jehož měla hokejová veřejnost zaškatulkovaného jako brouska, jehož jediným posláním na ledové ploše je chrastit s kostmi soupeřů. Aby ne, Carrier vynikal právě v důrazu, mezi léty 2017 až 2020 nikdo nehitoval - v průměru za 60 minut hry - častěji než on.

Jenže mnozí zřejmě přehlédli, jak se Carrierova role měnila. Dál sice zpravidla nastupoval ve čtvrté řadě, ale už Peter DeBoer po něm chtěl více ofenzívy. Více tvoření, méně boření. V ročníku 2021/2022 se to promítlo do nového osobáku, Carrier dal sedm branek.

V tom nedávno skončeném pak přišla erupce přesných zásahů!

Carrier pod vedením Bruce Cassidyho skóroval 16krát! Poprvé v NHL zažil dvougólový večer, náramně mu to mezi mantinely klapalo s Keaganem Kolesarem.

"Vždycky to měl v sobě," poveděl o něm zadák Brayden McNabb, další z "originálních" Golden Knights. Z Carriera to nicméně pomohl vydolovat i dovednostní kouč Misha Donskov, který s ním roky spolupracuje.

Velký okamžik. Carrier otevírá skóre v šestém duelu finále Západní konference:

Jenže pak Carrier utrpěl zranění, kvůli němuž v základní části dohrál. V kolonce odehraných duelů se zastavil na čísle 56.

Svalovec s ostře řezanými rysy mohl láteřit nad přízní osudu, ale to by nebyl on. Srdcař, týmový hráč, válečník. Naopak, nechal se pohltit postupem do play-off a přál svým parťákům co nejdelší tažení.

Sám do něj nakonec zasáhl. Poprvé naskočil v závěru prvního kola, do polední partie s Winnipeg Jets. "Zapadl jsem snadno," culil se borec, kterého si Vegas vybralo v roce 2017 při rozšiřovacím draftu z kádru Buffala.

Přesněji řečeno z hráčů, které se Šavle rozhodly neochránit.

V sestavě už zůstal až do chvíle, kdy si mohl pochovat Stanley Cup. Do momentu, díky kterému jistě zapomněl na trudné týdny, kdy marodil.

To, že Cassidy ani jednou Carriera neposadil, jasně svědčí o tom, že na kluziště přináší ceněný mix dovedností. Stejně jako smlouva se stropovou zátěží 1,4 milionu dolarů, mnozí hráči ze čtvrtých brázd hrají za ligové minimum, Carrier nikoliv.

I tak vyjde Zlaté rytíře lacino, vždyť uznávaný web The Athletic odhaduje, že v sezoně 2023/24 svými výkony překoná platové podmínky o 2,3 milionu dolarů. Jeho kontrakt považuje jeden z těch, které se Vegas nejvíce vyplatí.

Kdo by to na první dobrou řekl, že?

Carrier je užitečný v mnoha směrech. Hraje tvrdě, ale čistě, ještě nikdy nepřekročil hranici 40 trestných minut. Když vezmete v potaz, že naopak pokaždé rozdal přes 100 hitů (maximem bylo 277), je to až k neuvěření.

Jeho napadání je velmi účinné, hraje chytře a zodpovědně. A nově i střílí góly. Tedy staronově.

Seriál My, šampioni:

