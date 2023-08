My, šampioni (11. díl): Odpadlík? Hrdina! Inpiraci našel v Kennedym

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Nyní je řada na borci, který jako kluk vítal v kanadském Sault Ste. Marie Tylera Kennedyho. Psal se rok 2009 a bývalý centr přivezl do rodného města ukázat tu nejcennější z hokejových trofejí: Stanley Cup.

O kom je řeč?

Ano, dalším rodákem ze Sault Ste. Marie, co má jméno na slavném poháru, je Michael Amadio! Opět střední útočník, opět pravák a opět hokejista draftovaný v desáté desítce.

Možná by se našly i jiné paralely s Kennedym, pro Amadia se stal zásadní inspirací. "Byl jsem jedno z těch dětí, co tehdy lemovaly ulice a vítaly Tylera." Tehdy třináctiletý teenager získal vzor, idol, báječný příklad.

A teď je na Stanley Cupu i jeho jméno.

Přitom to s Amadiem předloni vypadalo bledě. Zřekli se ho v Torontu, byl zapsán na listinu nechráněných hráčů. Je to chvíle, kdy jste na hraně. Vaše kariéra se láme. Když po vás nikdo nesáhne, skončíte na farmě, odkud už může být cesta nahoru trnitá.

Amadio ale na ocet nezůstal. Přišla spása z města hříchu. Z Vegas. Golden Knights v něm viděli hráče do třetí, čtvrté řady, všestranného centra, kterých není nikdy dost.

31. října 2021 po něm sáhli a převzali jeho smlouvu na 750 tisíc dolarů. Už o pár měsíců Amadia odměnili novým kontraktem a rovnou dvouletým. Bleskově se z něj totiž stala stálice v základní sestavě.

Především díky bravurnímu napadání, je velmi šikovným zlodějem kotoučů.

Umí o něj obrat prakticky kohokoliv, sám naopak příliš mnoho puků neztrácí. Navrch stíhá i bodovat, ostatně v této sezoně se blýskl 16 góly. A to je samozřejmě řeč jen o základní části. Dalšími pěti kousky podpořil vegaskou jízdu za Stanley Cupem!

Když rozhodl ve druhém prodloužení třetí mač s Winnipeg Jets, psalo se o něm v novinových titulcích. "Z hráče na waiver listu střelcem vítězného gólu v play-off," shrnoval jeden z nich Amadiův kariérní vzestup.

V tu chvíli byl nefalšovaným hrdinou Golden Knights.

A také dalším dokladem úžasné práce Bruce Cassidyho. Charizmatický kouč pomohl Amadiovi dopilovat hru.

Jeden z detailů? Přesně tohle - Cassidy chtěl, aby si sedmadvacetiletý forvard najížděl do prostoru před brankoviště a byl připravený zakončit přihrávky zpoza klece, případně zužitkovat odražené kotouče.

"O tom je trenéřina. A Michael? Byl odměněný za to, že udělal správnou věc," řekl o něm Cassidy.

"Na tuhle chvíli si budu pamatovat navždycky," pověděl Amadio o své trefě.

Těch památných okamžiků mu rok 2023 přinesl víc (i mimo led, s partnerkou počal potomka). Dobytí stříbrného poháru. Následné oslavy. A také uzavření kruhu - 14 let poté, co Kennedy přivezl hokejový grál do Sault Ste. Marie, se ocitl v jeho kůži.

"Je to celé šílené, když si uvědomíte, že se tu bavíme o plejerovi, co byl umístěný na waiver list," glosuje to Amadiův spoluhráč Chandler Stephenson. Další z těch, co ve Vegas rozkvetli.

I to je jeden z důvodů, proč Golden Knights slaví, dokázali odemknout potenciál jinde podceňovaných, případně nechtěných jedinců. Koneckonců to patří do jejich DNA, vždyť vznikli jako mančaft sestavený z jinde nadbytečných hokejistů. O tom ale zase jindy.

