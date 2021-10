My a bez šance? Šeredně se mýlíte, vzkazuje Kane

V souvislosti s následující sezonou se o nich tolik nemluví, nicméně rozhodně není hodno Chicago nijak odepisovat. V létě bylo velice aktivní a do nového ročníku půjdou hráči Blackhawks s čistými hlavami. Nepovedená minulá sezona je minulostí, s tou novou přichází i nová naděje. A kdo bude hlavní tahoun? Hádáte správně, Patrick Kane.

Kane je velká stálice, na kterou se v Chicagu mohou bez problémů spolehnout. Každoročně patří mezi nejlepší hráče ligy a vládne klubové produktivitě. Pořád je to však hlavně týmový hráč, který chce další úspěch. Podle něj se lidé, kteří Blackhawks odepisují, šeredně mýlí.

„Lidé s námi nepočítají. Nečekají, že budeme nijak dobří. Možná lepší průměr, ale určitě ne tým do play off. Chceme je přesvědčit o opaku a ukázat jim, že se do vyřazovací části dostaneme,“ řekl Kane. „Věříme si mnohem víc než v předchozích sezonách. Kolem týmu je cítit velké nadšení.“

Pomoci k postupu ze základní části budou rozhodně chtít nové posily. Mezi ty nejblyštivější patří rozhodně bratrská dvojice Jonesů, tedy Seth a Caleb, brankář Marc-Andre Fleury či šikovný útočník přicházející z Tampy Bay Tyler Johnson.

Právě poslední jmenovaný se nejčastěji pohyboval v jednom útoku s Patrickem Kanem. Doplňoval je ještě Alex DeBrincat.

„O hokeji toho hodně ví. Ví, co funguje a co ne,“ řekl na konto svého nového spoluhráče Kane. „Pořád se spolu o něčem bavíme, snažíme se vytvořit dobré pouto. Počítám s tím, že spolu v sestavě začneme i v ostrých zápasech.“

Velkou posilou, kterou Chicago získalo, je Jonathan Toews. Ten se na led vrací po vynechané sezoně. Vrací se tak velký lídr, kapitán týmu i tvář celé organizace.

„Jonnyho znám už dost dlouho. Nepřekvapuje mě, že překonal své problémy,“ smeknul před svým parťákem Kane. „Je strašně soutěživý, moc se na něj těším. Hodně nám pomůže, a to ve všech herních situacích. Je fakt super mít ho zpátky. Celému týmu jeho přítomnost ohromně pomůže.“

Ještě před tím, než začala sezona, se Kaneovi podařil jeden úspěch. Společně s Austonem Matthewsem a Sethem Jonesem byl nominován na olympijský turnaj. S tím se pochopitelně počítalo, nicméně kompletní nominace budou zveřejněny až v lednu. Jenom to tak ukazuje, jak moc si dvaatřicetiletého útočníka americká reprezentace cení.

