MVP světového šampionátu i Calder Cupu mění dres! Maskovanou posilu vítá Pittsburgh

Kosatku na prsou Artūrse Šilovse vystřídá v nové sezoně o parník méně nebezpečný živočich. Tučňák. Ve Vancouveru neměl lotyšský gólman nadějné vyhlídky, brankoviště okupují Thacher Demko s Kevinem Lankinenem. Oba pod dlouhodobými smlouvami. A tak se Šilovs dočkal vysvobození, GM Canucks Patrik Allvin mu nechtěl šlapat po štěstí a poslal bronzového medailistu z MS 2023 o dům dál.

Koho ve Steel City v Šilovsovi získávají?

Záleží na tom, zda spíš jste zvyklí vidět číši z poloviny plnou či z půli prázdnou.

Předloni doma v Rize a ve finském Tampere exceloval, chvílemi připomínal neprůstřelnou vestu a stal se díky vyčapané placce národním hrdinou. Odnesl si všechny myslitelné individuální pocty.

Ofenzivní esa uměl potrápit také loni v bitvách o Stanleyův pohár, jako třeba superhvězdy Leona Draisaitla s Connorem McDavidem.

Jenže pak na něj našli recept a chvílemi byl zase k nerozeznání od cedníku. A v nedávno skončené sezoně 25/26 tápal ve vancouverské kleci natolik, že oproti předpokladům skončil odstrčený na farmě.

Kdekdo přitom čekal, že při Demkově zranění bude týmovou jedničkou. Místo toho byl převálcován (B)lankinenem.

Další zvrat v Šilovsově černobílé výkonnosti? V AHL povstal, dobyl srdce fanoušků a během play-off čaroval natolik, že získal cenu pro MVP vyřazovacích bojů. Poradil si s 93,1 procenty střel! Navíc se se spoluhráči radoval z Calder Cupu.

Je logické, že má ambici zase bojovat o místo v áčku. Jenže ve Vancouveru byla cesta zavřená.

Zároveň měl Šilovs solidní hodnotu, navrch by musel pro odeslání do záložního mančaftu projít listinou nechráněných hráčů - Nucks by o něj případně přišli zcela bez náhrady. K tomu na šanci čekaly "mladé pušky". Logické vyústění? Trejd.

"Chtěli jsme Artūrsovi nabídnout možnost, aby zabojoval o místo jinde, protože vnímáme, že disponujeme kvalitním obsazením brankoviště pro NHL a AHL, navíc máme v zásobě další talentované gólmany, " prohodil Allvin a Šilovsovi poděkoval za odvedené výkony.

Zájem o posilu mezi tři tyče měli Penguins, kde hledali parťáka k Tristanu Jarrymu. Sehnali cenově dostupné řešení - Šilovs ubere z platového stropu jen 850 tisíc dolarů.

Obratem poslali 4. kolo v draftu v roce 2027 a také Chase Stillmana. Dvaadvacetiletého fovarda s výtečným bruslením a nasazením, který stále vyhlíží premiéru v NHL a rozbíhá se mu poslední rok nováčkovského kontraktu.

O patro níž v ročníku 25/26 nastřádal 12 bodů. Pokud si říkáte, že příjmení Stillman z NHL znáte, tak ano, Chase je synem bývalého skvělého útočníka Coryho, krom jiného dvojnásobného šampiona Stanleyova poháru let 2004 a 2006.

