Muž přes palubu! Fanoušci zuří, Huberdeau na Floridě kariéru nedohraje

Některé zámořské zdroje už ten trejd nazývají „největším“ v ligové historii. Skutečně málokdy se stává, aby spolu kluby měnily třetího a šestého nejproduktivnějšího hráče sezóny. Notabene, když minimálně ze strany Floridy takovému kroku nic nenasvědčovalo.

Pohnutky Calgary byly jasné. Tkachuk si postavil hlavu, odmítl s Flames prodloužit a jelikož měl být za rok volným hráčem, Plameny zkoumaly možnosti výměny. Pokud zrovna nekončí nováčkovský kontrakt, může si dnes diktovat prakticky každý. Byla ovšem v takové tísni i Florida? Také Jonathan Huberdeau vstupoval do posledního roku smlouvy, rozhodně to ale nevypadalo, že se s Pantery nemíní dohodnout. Vše nasvědčovalo tomu, že touží zůstat.

Bylo by pěkné dohrát tady s Barkym kariéru

Huberdeau byl základním stavebním kamenem Floridy deset let. Vždycky tvrdil, že zde chce dohrát kariéru. Že skončí tam, kde začal. To už se nestane. Panthers jej vyměnili za mladší vycházející hvězdu, fanoušky koček teď zmítají rozporuplné emoce.

Ještě loni, nedlouho po podpisu osmileté smlouvy Saši Barkova, se Huberdeau nechal slyšet, že by si přál podobný osud. Obě strany spolu po skončení této sezóny zahájily jednání, která se podle insiderů zdála vést ke srovnatelnému kontraktu na 9-10 miliónů dolarů ročně a sedm let.

Huberdeau nevysílal žádné signály o nespokojenosti. Mluvil o šťastných letech na Floridě, na která by rád navázal. Proč by také ne, když mužstvo jde nahoru a má za sebou parádní sezónu, jíž byl „Huby“ nedílnou součástí. Zocelen letošní zkušeností může jít tenhle tým příště hodně daleko.

„Barky podepsal krásný kontrakt, je pěkné vědět, že tu zůstává. Oba tady chceme zůstat. Doufejme, že tu setrváme do konce svých kariér,“ snil jeho starší spoluhráč.

Nasetrvají. Stavitel Panthers Bill Zito nachystal „Barkymu“ nového parťáka, který neodchází z Kanady za zrovna čistých okolností. Prostě se šprajcnul a ukázal záda spoluhráčům, po jejichž boku se za šest let zlepšil ze 48 na 104 bodů.

Jak píše Florida Hockey Now: „Tkachuk dostal Huberdeaův kontrakt na 9,5 miliónů dolarů a jeden z nejmilovanějších hráčů v klubové historii mizí do Calgary. Bude hodně zvláštní nevidět ho v dresu Floridy.“

Letité spojení

Huberdeau přičichl k Panterům už jako kluk, kdy s rodiči v zimě cestoval na jih Spojených států a dostal se i do zázemí tohoto týmu. V roce 2011 si ho stejná organizace vybrala coby trojku draftu. „Když jsem zaslechl své jméno, byl to jeden z nejhezčích okamžiků v mém životě. Celá rodina byla šťastná,“ vzpomínal později na draft.

Ihned to na první tým nebylo. Také druhou sezónu po draftu ještě rozjel mezi juniory, ale jen proto, že NHL stála kvůli výluce. Po jejím vypršení už v prvním týmu nechyběl a za 31 bodů (14+17) ve 48 zápasech získal historicky první klubovou Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezóny.

Pozvolna rostl, až se z něj stal jeden z nejlepších útočníků v NHL, rozhodně jeden z nejlepších nahrávačů. Loni vytvořil 115 body nový individuální rekord Panthers. Víc bodů posbíral v té sezóně v celé lize jen Connor McDavid. Huberdeau opouští Floridu coby držitel klubových rekordů v počtu odehraných zápasů (671), posbíraných bodů (613) a nahrávek (415). Brzo ho překoná Barkov.

Hokej jako kšeft

Od trejdu Waynea Gretzkyho se říká, že v NHL může být vyměněn každý. Jak ale ukázala následná historie, Gretzky nejspíš kontroloval svůj osud mnohem víc, než tehdy kdo tušil. S majitelem Los Angeles Kings Brucem McNallem měl vynikající vztah, který byl brzo stvrzen lukrativním kontraktem. Manželka Janet, profesí herečka, přesun do Mekky amerického filmového průmyslu určitě také vítala, pokud si ho přímo nevyprosila.

Dějiny zámořské soutěže přinesly spoustu kontroverzních i srdcervoucích výměn. Hlavně v posledních letech s klesající věkovou hranící pro volné agenty a přibývajícími týmy je jich jako máku. Na druhou stranu nemusí vždycky všude zacházet s hráči jako s kusem hadru. Crosby, Malkin i Letang jsou na nejlepší cestě strávit celou kariéru v Pittsburghu. Pro mnohé je to příjemný signál, že kluby se ke svým legendám pořád mohou chovat lidsky a s citem.

Huberdeaův odchod spoustu lidí naštval. Vztah fanoušků k milovanému klubu neurčují vždycky jen čísla a výsledky! Obvykle je to celá řada různě emotivně zabarvených faktorů, z nichž jeden byl nyní na Floridě pošlapán. Je fér říct, že v diskuzích najdete i ryze pragmatické náhledy „získali jsme srovnatelného, mladšího hráče“; těch negativních je ale víc.

Za všechny citujme aspoň pár: „Strašlivý kšeft. Huberdeau sám je lepší než Tkachuk, poslední rok smlouvy nebo ne… Plus Weegar, plus první kolo, plus prospekt. Můj bože…“ brečí na klubovém twitteru zklamaný fanda.

„Kvůli dnešní výměně Panthers jsem na své koktail party rozmlátil televizi za čtyři tisíce dolarů před třiceti hosty. Manželka odvedla brečící děti s tím, že stráví noc v motelu. Tenhle tým mi zničil party i život! Sbohem komunito Panthers… Tohle nedávám,“ vztekal se další.

Celou výměnu analyzujeme na jiných místech. Podrobně zde a zde. Z pohledu Flames může jít o skvělý obchod, na druhé straně je otázka, zda Panteři skutečně získali tak výjimečného hráče. Šikovné ruce, drzé kličky a přesná muška ohromí na první pohled. Také statistiky jej velebí.

Co některým lidem zavání, je Tkachukův charakter. Trucovité odmítání prodloužit už ve 24 letech v organizaci, jíž vděčí za všechno, o velké loajalitě nesvědčí. Když letos vstupoval do play off, kritici upozorňovali, že právě v téhle fázi sezóny se až dosud povážlivě zhoršoval.

Což tedy zrovna letos platilo i u Huberdeaua. Toho už mimochodem v Calgary poptávají další kluby. Není tedy vůbec jisté, že v mrazivé Albertě zatížené vysokými daněmi zůstane.

