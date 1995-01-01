Musíme v sebe nadále věřit, nesmíte to zabalit, povzbuzuje svůj tým Quinn Hughes

28. listopadu 15:17Jakub Ťoupek
Zdá se, že v organizaci Canucks je snad všechno špatně. Jediné, co dává smysl je první obranný pár Quinn Hughes – Filip Hronek. Tito dva zatím dodávají týmu potřebnou stabilitu a sílu, kterou tým NHL potřebuje. Tito dva jsou momentálně jedinými neprodejnými kusy z celé organizace.
„Měli bychom věřit (v sebe),“ řekl Hughes pro SportsNet. „Myslím tím, že bychom měli přistupovat ke každému zápasu, jako by byl náš poslední. Nebo tak, jak jsme přistoupili k prvnímu zápasu roku, s takovým nadšením. Stejně tak bychom měli přistupovat i k následujícím zápasům. Nevím, proč by se něco mělo měnit. Myslím, že to je prostě profesionální přístup.“
A ano, Vancouver v úvodním zápase sezóny smetl Calgary 5:1, od té doby to jde s Canucks jako na horské dráze. S 22 body jsou Kosatky v Západní konferenci až na 13. místě a postup se zdá velice vzdálený. Blíží se tak období trejdů, které by se zatím mělo Hughesovi vyhnout. Co bude dál ale nikdo neví.
Hughes má samozřejmě po příští sezóně nárok na volný přestup a nejlepší bek v historii Canucks by se měl letos v létě rozhodnout, zda podepíše novou smlouvu, nebo požádá o přestup do New Jersey, aby mohl hrát se svými mladšími bratry Jackem a Lukem.
Vedení Canucks si tak bude muset každý krok pečlivě promyslet a dívat se na něj optikou, jakou by se díval dosavadní kapitán. Jen jeden jediný krok vedle totiž může rapidně zvýšit pravděpodobnost jeho odchodu. Zatím je ale vše nastaveno na velice dobré úrovni. S vedením zatím žádné problémy nejsou.
„Není to tak, že by mi Jim (Rutherford) vyprávěl, co měl k snídani,“ dodal Hughes. „Ale mluvíme spolu a máme dobrý vztah. Vím, že naši trenéři tvrdě trénují a tvrdě pracují, a my pracujeme extrémně tvrdě. Musíme v tom prostě pokračovat.“
Kdokoli si ale myslí, že Hughes posílá Rutherfordovi stížnosti v SMS zprávách, nebo že jeho agent Pat Brisson klade nějaké nesmyslné požadavky, pravděpodobně podceňuje profesionalitu americké superhvězdy.
„Mám samozřejmě i chvíle, kdy nejsem profesionál,“ usmál se Hughes. „Zeptejte se kluků, mám své chvilky. Ale co se toho týče, hlavní je předvedená hra. A v posledním utkání jsem měl pocit, že jsem vytvořil osm, devět nebo deset šancí na skórování. To je vše, co můžete udělat. A tvrdě bránit. Všechno ostatní jsou jen řeči.
Pro Hughese také nastává veledůležité období. Do konce jeho smlouvy mu tedy zbývá sezóna a půl. Pokud se něco rapidně v organizaci neposune vpřed, respektive se týmu nezačne na ledě dařit, ať už se stávajícím nebo jiným kádrem, může nastat velice zajímavé období. Budou spolu v jednom týmu hrát tři Hughesové?
