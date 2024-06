Musíme se semknout a vyhrabat se z toho, burcuje McDavid spoluhráče. Pochybovačům chce zavřít ústa

Po dvou zápasech na Floridě se finálová série v bojích o Stanley Cup přesouvá do kanadského Edmontonu. Oilers jsou už velmi rádi, že jsou konečně zase doma a mohou hodit první dva neúspěchy na jihu za hlavu. To kvituje i největší hvězda Olejářů Connor McDavid, jenž se nemůže dočkat prvního domácího zápasu. Skoro stejně se také těší, až ukáže lidem, co Edmonton už nyní odepisujou, jak se šeredně mýlí.

První dvě finálové bitvy se vyvíjely pro Edmonton katastrofálně. V prvním utkání byl kanadský celek vynulován a padl 0:3, v tom druhém sice McDavid asistoval u úvodního gólu Mattiase Ekholma, avšak zbytek střetnutí už zase patřil Panterům. Po porážce 1:4 odlétali Olejáři z prosluněné Floridy zamyšlení, frustrovaní, ale zároveň také nabuzení.

Zejména kapitán McDavid chce škarohlídům ukázat, že sérii na čtyři vítězné zápasy nerozhodují dva neúspěchy na samém začátku. Věří, že před domácím publikem jeho tým povstane, začne konečně soupeře přehrávat a nastartuje se k obratu. Tak jako se to povedlo proti Vancouveru (z 2:3) a Dallasu (z 1:2).

„Těším se na to, že o nás zase budou lidé pochybovat,“ usmíval se McDavid v rozhovoru pro zámořská média. Podle něj právě tyto pochyby, ve spojení s tlakem při samotných zápasech, dokážou Oilers vyburcovat. „Když jsme přitlačeni zády ke zdi, tak jsme dobří,“ upozornil.

S nepříznivým vývojem sérii si v tomto play-off Edmonton už dvakrát poradil. Pravda, ani jednou neztrácel na soupeře dvě výhry, ale podle McDavida to nemusí být až takový problém, pokud by se svými spoluhráči dokázal začít předvádět kvalitní týmovou hru. Vždyť i v základní části to zpočátku vypadalo s Edmontonem všelijak, ale pak se tým rozjel a hrál skvěle i v defenzivě, což může být klíčem k úspěchu i proti Floridě ve finále Stanley Cupu.

„Je to vzrušující, je to pro nás další příležitost, abychom se spojili a vyhrabali se z toho. (Finále Stanley Cupu) má být těžké, má to být obtížné a já se těším na to, až uvidím, co náš tým dokáže,“ hlásil bojovně.

„Těším se, až uvidím, jak se naše parta semkne, až uvidím, jak se s nepřízní osudu popereme,“ pokračovala kanadská hvězda, která je s 32 body nejproduktivnějším hráčem v play-off. Proti Floridě však zatím jeho body neskutečně schází. Panthers, jak se zdá, vědí, jak na něj.

I proto McDavid a celý Edmonton potřebuje, aby to na sebe víc brali i ostatní. Aby byl výkon „McDavidovy party“ mnohem víc týmový a nespoléhalo se na silné individuality. Pokud by totiž Oilers nedokázali vyhrát oba domácí zápasy, byl by to s největší pravděpodobností konec nadějí na obrat.

Třetí zápas finálové série je na programu v noci na pátek.

