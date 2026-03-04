NHL.cz na Facebooku

NHL

Mrtka na odchodu z Buffala! Vymění ho za kanadského ranaře

5. března 8:02

Marek Hedbávný

Loni z něj udělali devítku draftu, český obránce Radim Mrtka si ale v NHL za Buffalo nejspíš nezahraje – během blížící se přestupové uzávěrky ho Sabres údajně vymění do St. Louis za ostříleného beka Coltona Parayka. Informují o tom zámořští novináři, oficiální razítko od klubů prozatím nepřišlo.

Buffalo je po čtrnácti letech blízko k postupu do play off, vzrůstající ambice hodlá stvrdit zvučnými posilami na uzávěrce přestupů. Hodně se mluvilo o centru Robertu Thomasovi, nakonec si ale u Blues vyhlédlo zadáka Coltona Parayka.

Kanadský reprezentant, jenž před nedávnem získal stříbrnou medaili na olympijských hrách a loni přispěl k triumfu na 4 Nations, změní v NHL adresu vůbec poprvé.

S ohledem na blyštivé CV, v němž se vyjímá Stanleyův pohár, je Paraykova cena vysoká. Sabres za něj musejí obětovat nejen defenzivního talenta Mrtku, současně ještě přihodí výběr v prvním kole nadcházejícího draftu.

Mezitím osmnáctiletý Mrtka u Blues rozšíří početnou česko-slovenskou kolonii. Součástí tamější organizace jsou totiž například Adam Jiříček, Jakub Štancl, Adam Jecho nebo Dalibor Dvorský.

Téměř dvoumetrový zadák letos ještě nabírá zkušenosti v juniorské WHL – v Seattlu zapsal devětadvacet bodů (1+28) v pětatřiceti duelech. Startoval také na úspěšném juniorském mistrovství světa, odkud si přivezl stříbro.

