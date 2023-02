Mrknutí na Pastrňáka? Jsme silní, protože jsme se uskromnili, míní Marchand

David Pastrňák stále nemá podepsanou novou smlouvu a vzduchem létají ohromující částky. Mluví se o 12 milionech dolarů za sezonu i pozici třetího nejlépe placeného hráče v NHL. V kabině bostonských Medvědů nicméně patrně doufají, že česká superstar na stole nějaké peníze nechá. Tak, aby zbylo i na další plejery. Tak, aby mohli slavní Black and Gold zůstat i nadále konkurenceschopní a současná krasojízda nebyla jejich labutí písní.

V čem tkví kouzlo, které dělá z Bostonu dlouhodobě úspěšný tým?

Vždyť od roku 2011 si třikrát zahráli borci s velkým "B" na prsou ve finále Stanley Cupu, jednou dokonce slavnou trofej získali. A báječně nakročeno mají i teď, což se píše s o to větší lehkostí, když Pavel Zacha dvěma góly pomohl zastavit ojedinělou sérii porážek.

Medvědi se vždycky uměli vzdát maximálního výdělku ve prospěch týmu. Raději podepsali za méně, aby si generální manažer, ať už jím byl Peter Ciarelli nebo Don Sweeney, mohl dovolit i další klíčové persony.

Vždyť takový Patrice Bergeron dlouho hrával za pět milionů a později se vešel pod stále velmi přijatelných sedm. Hráč, které by jinde dostal těch "míčů" na sezonu klidně devět. Loni pak podepsal pakt se základním platem 2,5 milionu.

Ubrat z požadavků uměl pro dobro mančaftu i David Krejčí. A také Brad Marchand, další veledůležitý člen současné éry Bruins. Navíc ještě dovedl obratnou komunikací přispět k tomu, aby se soupeřům naopak podepisovaly hvězdy dráž.

Jistě si vybavíte, jak vychvaloval Mitche Marnera. Dokonalé trollení.

Ostatně je to právě Marchand, kdo na téma platů pohovořil pro Sportsnet. "V jménu útoku na Stanley Cup byli kluci ochotní kývnout na nižší gáži. Dobře věděli, že to navíc bude v kabině hodně rezonovat, že to ostatní ocení."

Mluví o jiných, neukazuje na sebe, nechvástá se. Přitom by mohl, sám se spokojil s částkou 6,125 milionu dolarů. Stále za ni hraje, přičemž jeho přínos ji nepochybně převyšuje. "Je lepší mít šest borců, co se uskromnilo, než dát třem plnou palbu," tvrdí.

O tom nemůže být pochyb.

"Hraje se pak proti vám hůř, jste o dost silnější než kádr o třech hokejistech," dodává.

Logické.

Pastrňák toto v minulosti respektoval. Jeho končící kontrakt patřil k těm vůbec nejlepším napříč NHL, pokud přišla řeč na poměr cena/výkon. Pro Boston byl požehnáním.

Podepíše Pastrňák značně pod cenou i tentokrát?

Nathan MacKinnon to – už coby čerstvý vítěz Stanley Cupu – neudělal. Nechal si zaplatil královsky, pokud dal nějakou slevu, tak nikterak drastickou. Jenže na rozdíl od "Pasty" má prsten. Ten nejcennější, jaký lze v hokejovém světě získat.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+