Mrazivý Winnipeg? Pro Iafalla skvělé prostředí, kde může rozvíjet svou zálibu!

Přesun z LA do mrazivé Kanady by byl pro mnoho hráčů spíše noční můrou. Navíc konkrétně Jets nemají zrovna nejlepší skladbu mužstva. Iafallo se ovšem snaží na výměně naleznout i světlé stránky, kterou je například jeho celoživotní koníček. Tomu se bude moci v Manitobě naplno věnovat.

O výměně mezi Winnipegem a Los Angeles se v kuloárech šuškalo dlouho a s celou situací byl pochopitelně dobře obeznámen i sám Iafallo.

„Vlastně jsem byl v horách, ve východních Sierras, když mi zavolali. Bylo to trochu šílené, ale pár dní jsem věděl, že se to blíží, takže jsem byl tak trochu připravený.“

„Byl jsem se svými dvěma kamarády. Kempovali kousek za Yosemity.“

Iafallo si ihned po výměně, připravoval seznam přírodních úkazů, které musí v novém působišti navštívit.

„Rád dělám spoustu outdoorových aktivit. Když jsem hrál v Duluthu v Minnesotě, vždycky jsme lovili, rybařili nebo jezdili na kole, pokud jsme měli pár hodin volna od hokeje. Zbožňuji takto aktivní život.“

„Manitoba je úžasné místo. Byl jsem informován o široké škále venkovních příležitostí, které jistě využiji. Jsem neskutečně napumpovaný na to, abych se na všechna zajímavá místa dostal a prozkoumal je.“

Iafallo se rozpovídal také o svém novém zaměstnavateli.

„Hrát proti Winnipegu bylo náročné. Fanoušci jsou úžasní. Je tam prostě skvělá atmosféra, takže jsem rád, že toho mohu být součástí. Cílem je samozřejmě získat Stanley Cup a vyhrát co nejvíce zápasů, takže o to se pokusím. Rád bych se co nejrychleji přizpůsobil jejich hernímu stylu, abych mohl co nejdříve týmu pomoci.“

Jets kromě Iafalla přivedli v rámci výměny i útočníka Gabriela Vilardiho, který je chráněným volným hráčem, ale zatím s Winnipegem nepodškrábnul nový pakt. Je mu ovšem teprve třiadvacet let, takže situace je naprosto jiná než u Duboise, který se mohl brzy stát neomezeně volným hráčem.

