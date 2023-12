Mrázek s Bedardem zase v hlavní roli. Tahají nás, uznává trenér

Connor Bedard pro sebe zase ukradl novinové titulky i virální klipy s jeho gólem, ale on a Blackhawks by neměli šanci zvítězit nad Winnipegem, pokud by nebylo Petra Mrázka a jeho dalšího spolehlivého výkonu s 37 zákroky.

„Petr chytá celou sezonu naprosto skvěle a myslím, že dát pro něj gól v prodloužení bylo opravdu zasloužené, protože nás dneska ohromně podržel,“ řekl trenér Luke Richardson.

„Neměli jsme nejlepší začátek, po několika dnech volna jsme byli trochu pomalejší. Ale třeba oslabení bylo důležité, a to také zásluhou Petra,“ dodal ještě Richardson.

Chicago v zápase ubránilo všechna čtyři oslabení a Mrázek na tom měl opravdu velkou zásluhu, přeci jen se Blackhakws postavili proti jednomu z lepších týmů Západní konference. Mrázek sice několikrát vděčil štěstěně – Winnipeg několikrát trefil konstrukci brány -, ale opět ukázal, že je jedním z nejlepších hráčů Hawks.

Pomáhá mu k tomu i lepší zdravotní stav oproti minulé sezoně.

„Hlavně být zdravý. To je věc číslo jedna, mluvili jsme o tom i dříve,“ řekl Mrázek. „Když se cítím dobře, vím, že můžu hrát tak, jak chci. Věci, které děláme s trenérem brankářů Jimmym Waitem na ledě během tréninků, pomáhají. To vám dodá hodně sebedůvěry.“

O kvalitách Connora Bedarda není třeba se bavit, nicméně je pozoruhodné, že se Mrázek už po několikáté dokázal vyhrabat z pomyslného dna a momentálně patří společně s mladým Kanaďanem k oporám týmu.

„Na obou koncích ledu jsme byli dobří, Connor a Petr nás opravdu táhli,“ shrnul to Richardson.

Díky povedeným výkonům stlačil Mrázek sezonní průměr inkasovaných gólů na zápas těsně pod tři, velmi solidní je i úspěšnost zákroků na hodnotě 91,1 %.

Zvlášť poslední zápasy mu vycházejí. Když odmyslíme utkání proti Montrealu a Vancouveru, ve kterých Mrázek inkasoval dohromady osmkrát, zbydou skvělé zápasy. Proti Winnipegu měl úspěšnost zákroků 97,4 %, předtím proti Coloradu 94,6 %. Skvěle si poradil, když musel naskočit do zápasu proti Seattlu, v sedmnácti dochytaných minutách gól neobdržel.

Share on Google+