Mrázek a další výměna? Přetlak v brankovišti Kačerů může mást, Verbeek má ale plán

Ty spekulace probleskují snad od samotného okamžiku, kdy byl oznámen trejd s detroitskými Red Wings. Rychle se začalo mluvit o tom, že pro Petra Mrázka je Anaheim jen přestupní stanice. Spekulace umocnila i štědrá smlouva pro Villeho Hussa. Vždyť Fin podškrábl s Ducks celkem za 4,4 milionu dolarů. Je luxus mít takového brankáře jako trojku, zastrčeného na farmě. Možná někoho napadne, že až zbytečný. Ale přesně takový je plán kalifornského klubu.

Dostál jako jednička.

Mrázek v roli náhradníka, zkušeného parťáka, který může odchytat klidně ke 30 zápasům.

A Husso?

Pojistka pro situace, kdy bude některý z maskovaných mistrů světa z loňské Prahy zraněný či zcela z formy. A to pojistka kvalitní. To, aby neztráceli Ducks zbytečně body kvůli tomu, že nemají prověřený záskok a musí se upnout k zelenáčům s nulovou praxí v NHL.

Verbeek jednoduše obsazení klíčového postu nepodcenil. A s klidným srdcem utrácel, protože víc než platový strop ho trápila platová podlaha.

Nechtěl být naivní. Také z důvodu, že talentovaný krajánek Tomáš Suchánek přišel o celou minulou sezonu vinou trablů s kolenem. Utrpěl vážné zranění už v přípravě.

Nemohl dorůst pro elitní ligu. Se zdravím zápolil i další talent Calle Clang. Ani Suchánek, a do jisté míry ani Clang neměli příležitost se posunout na své profesní dráze, a tak dostávají další rok.

A Husso? Ten by se měl v AHL udržovat v permanenci. A v případě, že by během sezony 25/26 Mrázek, například během přestupové uzávěrky odešel, povýšil by k Dostálovi. Nebo by mohl Mrázka nahradit, až ostravskému rodákovi skončí smlouva (v létě 2026 se může stát volným hráčem).

GM Pat Verbeek svou strategii okomentoval hned po Gibsonově trejdu: "Teď už je to jen o tom najít gólmana číslo 3. Pokud se nám to povede, umožní nám to povolat z farmy solidního parťáka k Dostálovi či Mrázkovi pro případ, že se nám v áčku jeden z nich zraní."

Poté dodal: "Navíc nám to pomůže i v záložním mančaftu, kde budeme mít někoho, kdo odčape velkou porci zápasů, a dopřeje tak našim nadějným klukům čas postupně dozrávat."

Když podepsal Hussa, padla otázka: "Je to ten třetí brankář, kterého jste hledali?"

Odpověď: "Řekl bych, že je to správný odhad." Jedním dechem přidal Verbeek, kdysi vynikající forvard, dovětek: "V této roli pro nás může být ohromně užitečný."

Je zjevné, že Kačeři půjdou do nového ročníku s duem z Česka. Podobně jako Utah, Mamuti vsadí na Karla Vejmelku s Vítkem Vaněčkem. Dva páry maskovaných krajánků v NHL? Bezprecedentní, atraktivní, tuze zajímavé. Také směrem k MS 2026...

