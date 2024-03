Motor měl v sezoně nejvyšší návštěvnost za 45 let!

Letošní hokejová sezona v Českých Budějovicích je naprosto výjimečná. Ne snad z pohledu výsledků, v historii už to bylo lepší i horší, ale z pohledu naprosto neuvěřitelného fanouškovského zájmu! Na 26 domácích zápasů přišlo souhrnně fantastických 159 437 diváků! V průměru to dělá úžasných 6132 diváků na utkání, což činí naplněnost haly v průměru na 96 %! Kloubouk dolů, milí motoráci. Podobné návštěvy v českobudějovické aréně nemohl zažít nikdo mladší 45 let. Naposledy byla návštěvnost vyšší v sezoně 1978-79, kdy činila průměrně 6213 diváků. Tehdy ovšem měla hala ještě kapacitu přes 8000 diváků. Jak hojně se chodilo na hokej v minulosti, to najdete souhrnně v článku.

České Budějovice jsou hokejovým městem od pradávna. Když se v roce 1937 rozjela nejvyšší soutěž tehdy ještě v Československu, neexistoval ještě na jihu Čech zimní stadion, a tak se hrávalo nejčastěji na slepém rameni Malše. Okolo něj se postavily montované tribuny a zápasy už tam sledovaly tisíce diváků. V první sezoně přišlo nejvíc na slavné LTC, kde hráli samí reprezentatni i kanadské posily – 3500 diváků. Průměr první historické ligové sezony pak činil solidních 1640 diváků na zápas. A to je třeba si představit ještě třeskuté zimy a venkovní prostředí, kde mnohdy sněžilo či pršelo.

Autor: hcmotor.cz

I za druhé světové války se hrála hokejová liga, českobudějovičtí tehdy hrávali krom Malše občas i na polévaných tenisových kurtech u Dlouhého mostu. A na zápasy tehdy chodilo v průměru až 2000 diváků, jako v sezoně 1943-44. Přelom přišel v roce 1946, tehdy se v Českých Budějovicích podařilo postavit po Praze a Bratislavě celkově teprve třetí umělou ledovou plochu v celé zemi. A dřevěný stadionek tak mohl v ročníku 1946-47 hostit ligové zápasy s průměrnými návštěvami kolem 4000 fanoušků. V ročníku 1950-51, kdy České Budějovice jedinkrát mohly slavit titul mistra, měly zápasy průměrně 4429 fanoušků v ochozech.

Další přelom přišel v roce 1957. Tehdejší dřevěné tribuny vzplály, což byla veskrze tragická událost. Ale přinesla i dobré věci. Stadion se totiž zrenovoval a tentokrát už měl konstrukci ze železa a betonu. Bohužel, výkony týmu nebyly v těch dobách vždycky ideální. A tak když v ročníku 1962-63 tehdejší Slavoj v nejvyšší soutěži nevyhrál ani jeden zápas, sledovalo jeho počínání tehdy průměrně nějakých 3792 diváků.

Autor: hcmotor.cz

Následovalo dlouhé intermezzo, kdy České Budějovice hrály jen nižší soutěže. Ale, podobně jako po roce 2013, i tehdy se v nižší soutěži fanoušci s mužstvem semkli a začali chodit ve velkých počtech. I díky tomu, že na ně od roku 1967 už nepršelo, protože nad stadionem konečně přibyla nová střecha. Když v roce 1968 po dlouhých letech Motor postoupil do nejvyšší soutěže, průměrně jeho počínání sledovalo vynikajících 8047 diváků! A to přesto, že se Motor nakonec neubránil sestupu. Po dalším postupu, kdy Motor celý rok v nižší soutěži neprohrál ani jeden zápas, byl zájem ještě větší. Ročník 1970-71 byl v tomto směru rekordní. Průměrná návštěva totiž činila 8678 diváků na utkání!

Sedmdesátá léta byla z pohledu návštěvnosti zlatým obdobím, nicméně postupně bylo nutné zvyšovat divácký komfort. Přibývala místa k sezení a tím ubývala kapacita, která činila nejprve 8500, později 8100, než se ustálila na 7100 divácích, což platilo až do velké rekonstrukce v roce 2002, odkdy platí současná kapacita 6421 diváků. V sezoně 1978-79 byla návštěvnost naposledy vyšší než v současnosti. Činila 6213 fanoušků. Ani stříbrná sezona 1980-81 tenhle výkon nepřekonala, tehdy chodilo průměrně 6098 fandů. Potom už následoval postupný pád s jedním výkyvem, to když Motor v sezoně 1987-88 vyhrál základní část, sledovalo jeho duely průměrně 5388 diváků.

Autor: hcmotor.cz

Pak přišla sametová revoluce a úplně nová doba, kde byl hokej zpočátku zcela na druhé koleji. Tím spíš, když Motor v roce 1991 sestoupil. V nižší soutěži chodily skutečně tristní návštěvy a celkový průměr 765 diváků se zdá z dnešního pohledu neskutečný, když si uvědomíme, že tehdy za Motor hrály vycházející hvězdy jako Turek, Modrý, Horák, Rob nebo Bělohlav. Po postupu do nejvyšší soutěže se počty pomalu zvedaly, ale přes 5000 přelezly návštěvy průměr až v ročníku 2006-07! Mezitím musely České Budějovice rok hrát nižší soutěž a, i když tehdy v týmu hrály světové hokejové hvězdy jako Prospal, Dvořák, Ference, Martínek, Neckář či Turek, průměr v základní části sezony činil pouhých 2482 diváků...

Autor: hcmotor.cz

Ani když tehdejší českobudějovický Mountfield vyhrál v sezoně 2007-08 základní část, nepřesáhly návštěvy v průměru 6000 diváků, tahle meta zůstávala stále jen snem. Zlom přišel v roce 2013, po odchodu předchozích majitelů se začal rodit nový Motor, který stavěl své základy právě na sepětí s fanoušky. V prvoligových dobách návštěvy konstatntě rostly a rostly by jistě i po postupu do extraligy. Bohužel, přišly covidové roky, kdy fandové do ochozů téměř nemohli. Naštěstí tyhle časy pominuly a v sezoně 2023-24 tak přišel novodobý rekord. Psychologická hranice 6000 fanoušků v průměru na každý domácí zápas padla, v ročníku 2023-24 chodilo na Motor průměrně 6132 diváků!

Děkujeme vám všem za to, jak Motor podporujete!

Průměrné návštěvy na základní část v Českých Budějovicích v posledních 50 letech:

2023-24 6132

2022-23 5722

2021-22 4007 – covid

2020-21 187 – covid

2019-20 5843 –nižší soutěž

2018-19 5736 – nižší soutěž

2017-18 5869 – nižší soutěž

2016-17 5501 – nižší soutěž

2015-16 5492 – nižší soutěž

2014-15 4462 – nižší soutěž

2013-14 3724 – nižší soutěž

2012-13 4395

2011-12 4319

2010-11 4774

2009-10 4613

2008-09 5210

2007-08 5588

2006-07 5206

2005-06 4286

2004-05 2482 – nižší soutěž

2003-04 3398

2002-03 3995

2001-02 1623 – rekonstrukce haly

2000-01 3700

1999-00 4166

1998-99 4646

1997-98 3364

1996-97 2797

1995-96 2350

1994-95 2958

1993-94 2739

1992-93 3581

1991-92 765 – nižší soutěž

1990-91 1712

1989-90 2867

1988-89 4348

1987-88 5388

1986-87 3308

1985-86 4185

1984-85 4160

1983-84 4927

1982-83 5562

1981-82 5037

1980-81 6098

1979-80 5326

1978-79 6213

1977-78 6754

1976-77 6311

1975-76 5926

1974-75 6182

