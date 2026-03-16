Morgan Rielly připustil odchod z Toronta

19. dubna 15:23Josef Potůček
Dlouholetá opora Maple Leafs, hráč, který byl ještě nedávno symbolem budoucnosti klubu poprvé otevřeně připouští něco, co si fanoušci zatím nechtěli připustit: že se jeho příběh v Torontu možná chýlí ke konci.
Atmosféra posledního domácího zápasu proti Dallasu nebyla jen o hokeji. Byla o emocích, o nejistotě a o otázkách visících ve vzduchu. Rielly poprvé bez okolků přiznal, že i jemu samotnému probleskla hlavou myšlenka, že to mohl být jeho poslední zápas před domácími tribunami.
A nebyla to prázdná fráze.
„Každý hráč na to někdy pomyslí,“ naznačil.
V lize, kde se kariéry lámou rychleji než hokejky, není jisté vůbec nic. A Rielly to ví.
Přesto z jeho slov zaznívala i hrdost. Toronto pro něj nikdy nebylo jen zastávkou — bylo domovem. Městem, kde vyrostl jako hráč i jako osobnost. „Je to výjimečné místo pro život i hraní,“ připomněl.
Jenže NHL není o emocích. Je o rozhodnutích, číslech i nepopulárních krocích. Sezona 2025-26 nenaplnila očekávání a v zákulisí se hlasitě mluví o změnách.
A právě dvaatřicetiletý rodák z Vancouveru se stal jedním ze jmen, která se v těchto debatách objevují nejčastěji.
Z čistě hokejového i finančního hlediska by jeho odchod mohl dávat smysl. Jenže hokej není jen tabulkou platů. Je to i lidský příběh. A ten Riellyho je s Maple Leafs pevně propletený.
Představa, že by v lize přes sebe oblékl jiný dres, působí téměř nepatřičně.
Hlavní trenér Craig Berube to vystihl přesně. Pro něj není Rielly jen obránce. Je to pilíř kabiny. Člověk, za kterým chodí mladí hráči pro radu.
„Je to někdo, koho vyhledáte, když potřebujete pomoct,“ řekl Berube. A v jediné větě shrnul to, co statistiky nikdy neprokážou.
Respekt, charakter, přirozené vůdcovství.
Ať už bude jeho budoucnost jakákoli, jedno je jisté: pokud to byl skutečně jeho poslední tanec v modrobílém, zanechá za sebou stopu, která v Torontu jen tak nezmizí.