MORA Fest je zpět! Olomouc znovu čeká víkend plný hokeje, hudby a zábavy

Již třetí ročník oblíbeného a unikátního kulturně-sportovního festivalu s názvem MORA Fest se uskuteční 15. a 16. srpna 2025 v areálu Zimního stadionu Olomouc. Na programu letos bude hokejové střetnutí s polským mistrem GKS Tychy, divadlo, koncerty známých kapel a pestrý doprovodný program pro všechny generace.

MORA Fest letos odstartuje v pátek 15. srpna. Program dvoudenního festivalu otevře utkání mládežnických týmů. Následně se návštěvníci přesunou k pódiu u zimního stadionu, kde Moravské divadlo Olomouc představí oblíbenou činohru Sluha dvou pánů.

Sobotní program 16. srpna nabídne celodenní kulturní i sportovní zážitky. Areál se otevře v pravé poledne a o hodinu později odstartuje autogramiáda bývalých hráčů Mory – se svou bohatou kariérou se rozloučí olomoucká legenda Branislav Konrád, na podpis nebo fotku se můžete těšit také od Jana Knotka, Michala Kunce a Jana Káni s Janem Švrčkem. Hudební část zahájí energická kapela Děda Mládek Illegal Band, po které bude následovat slavnostní křest nových dresů. Na pódiu se poté představí slovenská poprocková kapela No Name.

Ve sportovní části programu změří HC Olomouc své síly s GKS Tychy – novým šampionem polské ligy. Večerní hudební program nabídne koncerty kapel Trocha Klidu, Argema a následně to na pódiu rozjede DJ. Celý dvoudenní festival nakonec uzavře tradiční after party v Belmondu.

LINEUP NA SOBOTU 16.8.

12:00 Otevření areálu

13:00 Autogramiáda: B. Konrád, J. Knotek, J. Švrček, J. Káňa, M. Kunc

13:30 Děda Mládek Illegal Band

14:45 Křest dresu

15:15 No Name

16:45 HC Olomouc vs. GKS Tychy

19:15 Trocha Klidu

20:15 Autogramiáda HC Olomouc

21:00 Argema

22:15 DJ

23:00 After party Belmondo

Vstupenky na MORA Fest budou opět k dispozici ve formě balíčků na oba festivalové dny a také vstupenek na jednotlivé dny, a to na oficiálních stránkách HC Olomouc a také v kamenné prodejně fanshopu. Držitelé permanentních vstupenek na základní část HC Olomouc a GKS Tychy budou mít možnost nákupu za zvýhodněnou cenu. V rámci jednoho nákupu bude možné zakoupit až čtyři balíčky. Držitelé celosezónních permanentek HC Olomouc mají vstup na 2. den MORA Festu (sobotu 16. 8.) zadarmo.

Vedle klasických vstupenek a balíčku budou k dispozici také VIP vstupenky na sobotu a VIP balíček, který nabídne například rezervovaná místa v prvních řadách na páteční divadelní představení a zdarma občerstvení ve VIP prostoru během sobotního programu. Na sobotní program si budou moci za zvýhodněnu cenu zakoupit vstupenky děti do 15 let, studenti s ISIC kartou, senioři 65+ let a držitelé ZTP karet.

Kapacita na páteční divadelní představení je omezena na 500 osob. Vstup na divadlo bude zajištěn formou sezení bez číslovaných míst.

