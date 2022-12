Moore zraje jako víno. Od Kings dostal předčasnou nadílku

Jestli by se o Trevorovi Mooreovi dalo něco říct, tak to, že zraje jako dobré víno. S vínem ho pojí ještě jedna maličkost, a sice, že se mu lépe daří v teple. Zatímco v Torontu se mu moc nepodařilo prosadit, doma ve slunné Kalifornii ano. Jako odměnu za poslední výkony dostal pořádný balík.

Draftem sice prošel nepovšimnut, nicméně jeho výkony v univerzitní lize upoutaly oči nejedné organizace. Nakonec podepsal s Torontem. Na jeho farmě Moore zářil, nicméně v lize se stále ne a ne chytit.

Nějaké zápasy sice odehrál, ale bodově to nebylo ono. Vše se zlomilo s přesunem do rodné Kalifornie, kam putoval v rámci balíčku, který do Maple Leafs posílal například brankáře Jacka Campbella.

Od té doby je to jiná pohádka! Doma se cítí skvěle, organizace Kings mu vyhovuje. Hned se stal důležitým hráčem. V minulém ročníku si zapsal kariérní maxima ve všech ohledech, do toho letošního se s ním počítalo jako s lídrem.

A lídra také náležitě odměníte! Kings se v předstihu vyhnuli letnímu dramatu, Mooreovi totiž finišuje stávající kontrakt, jenž by ho po sezoně nechal volným hráčem. Nic z toho však řešit nemusí, podepsal štědrou nadílku.

Podepsal na pět let a dohromady 21 milionů dolarů, což činí 4,2 miliony dolarů ročně. Řadí se tak mezi borce jako Alex Iafallo, Mason Marchment nebo Robby Fabri.

„Je skvělé, když vám organizace vyjádří podporu tímhle způsobem. Jsem jim opravdu vděčný,“ radoval se Moore po podpisu. Ten oslavil stylově, hned v noci svým nájezdem rozhodl o druhém bodu pro svůj tým na ledě silných Bruins.

Moore je typ hráče, který asi nikdy nebude plnit titulky novin, jeho práce pro tým je však ohromně důležitá. Není sice hlavní hvězdou, ale tím ideálním pracantem do dalších řad. Takových v týmu není nikdy dost.

„Chci tu být, nechtěl jsem jít nikam jinam. Je fajn mít to celé za sebou, už se můžu soustředit jen na hokej a vyhrávání zápasů,“ zakončil spokojeně.

