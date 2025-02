Montreal zvažuje možnosti. Ve hře je skoro všechno

Montreal Canadiens se ocitli v klíčovém bodě sezony. Po několika nezdarech se vzdálili od postupu do play-off a vedení klubu stojí před důležitými rozhodnutími. Generální manažer Kent Hughes nepanikaří, ale zároveň ví, že čas na zásadní změny se krátí. Do uzávěrky přestupů zbývá necelých pět týdnů a trh už se začíná pořádně hýbat.

Velká jména jako Mikko Rantanen, J.T. Miller nebo Mikael Granlund už změnila dres a očekává se, že v nejbližší době dojde k dalším výrazným trejdům. Montreal zatím váhá, jestli se vydat cestou prodeje hráčů, nebo se pokusit získat posily, které by pomohly k návratu do boje o play-off.

Podle posledních zpráv The Fourth Period Hughes naslouchá nabídkám na hráče s končící smlouvou. Mezi nejčastěji skloňovaná jména patří Joel Armia a Christian Dvorak, kteří by mohli zamířit jinam, pokud se najde vhodný zájemce. Zároveň ale vedení Canadiens sleduje možnost dalšího přestupu ve stylu Kirbyho Dacha, tedy přivést mladého, talentovaného útočníka s potenciálem stát se klíčovým hráčem budoucnosti.

Hughes touto strategií jde už od svého nástupu do funkce, kdy postupně získal Dacha, Alexe Newhooka a Patrika Laineho. Tentokrát by mohli být v hledáčku hráči jako Trevor Zegras, který už byl s Montrealem v minulosti spojován, nebo Casey Mittelstadt, jenž by mohl potřebovat nový impuls v kariéře.

Canadiens jsou připraveni obětovat některé z početných draftových voleb nebo mladé naděje ve farmářských soutěžích, aby posílili svůj tým nejen pro tuto sezónu, ale hlavně pro budoucnost.

Otazníky visí také nad budoucností Davida Savarda a Jakea Evanse. Oba patří mezi hráče, které by Hughes rád udržel, protože jsou důležitou součástí kabiny. Zároveň se ale jedná o žádané zboží a pokud by se objevila nabídka, která se neodmítá, může se jejich angažmá v Montrealu chýlit ke konci. Zejména Savard patří k nejžádanějším obráncům na přestupovém trhu, zvlášť po víkendových výměnách Marcuse Petterssona a Codyho Ceciho, které výrazně zúžily nabídku zkušených beků.

O Savarda se údajně zajímají Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs a Edmonton Oilers. Pokud by některý z těchto týmů přišel s lákavou protihodnotou, Canadiens by mohli být ochotni jednat.

Další vývoj situace hodně napoví už v příštích dnech. Montreal dokončuje své kalifornské turné zápasem proti Los Angeles a poté se vrátí domů, kde ho čekají duely s Devils a Tampou Bay. Následně přijde dvoutýdenní pauza kvůli turnaji 4 Nations Face-Off, během níž by se mohly spekulace kolem Canadiens ještě více rozhořet.

