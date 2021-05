Montreal vyzrál na Toronto! Florida nasázela šest gólů a vyhrála v prodloužení

Očekávaný kanadský souboj přinesl na úvod možná pro někoho překvapivý výsledek. Útočně laděné Toronto narazilo a prohrálo těsně 1:2. Gólové hody se však konaly na ledě Tampy, kde vítězství 6:5 po prodloužení slaví Florida.

TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS

5:6pp. (0:2, 5:1, 0:2 - 0:1)

STAV SÉRIE: 2:1

Šílené utkání urvala Florida

Florida vstoupila do zápasu velmi dobře a v první třetině se dostala do dvoubrankového vedení. Druhá část však přinesla zdrcující jízdu Tampy, která v ní vstřelila pět branek a zcela otočila vývoj utkání. Hokejisté Panthers se ale nevzdali, ve třetí třetině dvoubrankovou ztrátu smazali a nakonec rozhodli v prodloužení.

Branky a nahrávky

22. Cirelli (Hedman, Killorn), 26. Colton (Coleman), 29. Stamkos (McDonagh), 35. Point (Kučerov, Hedman), 39. Killorn (Hedman, Point) – 5. Bennett (Huberdeau, Tippett), 8. Gudas (Forsling, Huberdeau), 33. Wennberg (Weegar, Tippett), 42. Hörnqvist (Huberdeau, Barkov), 57. Forsling (Wennberg, Hörnqvist), 66. Lomberg (Vatrano, Gudas).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 47 | Přesilová hra: 2/3 – 2/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) - 41 zákroků, 6 OG, úspěšnost 87,2%, odchytal 65:56

Chris Driedger (FLA) - 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3%, odchytal 40:00

Sergej Bobrovskij (FLA) - 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0%, odchytal 25:56



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) - 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:21

Ondřej Palát (TBL) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:29

Jan Rutta (TBL) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:16

Radko Gudas (FLA) - 1+1, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:18



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Lomberg (FLA) – 1+0

2. Jonathan Huberdeau (FLA) – 0+3

3. Radko Gudas (FLA) – 1+1

NEW YORK ISLANDERS - PITTSBURGH PENGUINS

4:5 (0:1, 1:2, 3:2)

STAV SÉRIE: 1:2

Pittsburgh se v sérii ujímá vedení

Hokejisté Pittsburghu zvládli druhé utkání v řadě a poprvé v sérii se dostali do vedení. Na ledě Islanders měli od druhé třetiny vše pod kontrolou a průběh duelu si Penguins zkušeně hlídali. Klíčovou postavou byl v tomto klání Jeff Carter, který vsítil dva góly a ukazuje se jako skvělá posila pro družstvo Stevea Sullivana.

Branky a nahrávky

32. Mayfield (Barzal, Eberle), 44. Clutterbuck (Cizikas, Mayfield), 46. Beauvillier (Barzal, Dobson), 55. Clutterbuck (Mayfield) – 3. Letang, 34. Carter (Gaudreau, Pettersson), 39. Zucker (Malkin, Letang), 47. Carter (Malkin), 57. Tanev (Letang, Aston-Reese).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 16 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) - 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5%, odchytal 58:05

Tristan Jarry (PIT) - 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kris Letang (PIT) - 1+2

2. Jeff Carter (PIT) - 2+0

3. Scott Mayfield (NYI) - 1+2

TORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS

1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

STAV SÉRIE: 0:1

Úvodní duel pro Montreal

Toronto nedokázalo naladit vítěznou formu a v prvním utkání play-off prohrálo. Hokejisté Montrealu byli velmi dobře připravení, v brance skvělý výkon podal Carey Price a to byl hlavní základ úspěchu. Vyrovnanou bitvu rozhodl ve třetí části Paul Byron.

Nepříjemnost potkala Maple Leafs i jinde a to konkrétně v sestavě, protože se zranil kapitán John Tavares.

Branky a nahrávky

25. Nylander (Rielly, Holl) – 13. Anderson (Edmundson, Perry), 53. Byron (Armia).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 0/5 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 57:45

Carey Price (MTL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 2, čas na ledě 13:52



Tři hvězdy utkání

1. Carey Price (MTL) - 34 zákroků

2. Paul Byron (MTL) - 1+0

3. William Nylander (TOR) - 1+0

MINNESOTA WILD - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

STAV SÉRIE: 1:2

Obrat v podání Golden Knights

Minnesota skvěla vstoupila do zápasu, brzy vstřelila dvě branky a vypadalo to, že by mohla pomýšlet na vítězství. Opak byl ale pravdou. Od druhé třetiny nastoupilo úplně jiné Vegas, které svého soupeře začalo válcovat a výsledkem toho byl obrat na konečných 5:2.

Branky a nahrávky

3. Hartman (Kaprizov, Brodin), 9. Eriksson Ek (Foligno, Dumba) – 29. Stone (Stephenson, McNabb), 36. Brown (Holden, Carrier), 38. Smith (Holden, Karlsson), 58. Karlsson (Smith, Fleury), 60. Stone.

Statistické okénko

Střely na bránu: 16 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:51

Marc-Andre Fleury (VGK) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:25



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK) - 2+0

2. William Karlsson (VGK) - 1+1

3. Cam Talbot (MIN) - 35 zákroků

