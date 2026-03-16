Montreal vyloupil Tampu, divoká třetí třetina v Buffalu

20. dubna 6:48Radim Sochor
Play-off běží v plném proudu, dnes byly na programu na další čtyři duely. A nutno dodat, že všechny dopadly nesmírně těsným výsledkem.
Colorado vedlo od 36. minuty 1:0, poté vedení navýšil ve třetí části O'Connor, ale v 58. minutě snížil Panarin a bylo to pořádné drama. Další branka ale nakonec nepadla, a tak se Avs radují z prvního bodu v sérii.
Souboj mezi Buffalem a Bostonem si nechal vše zajímavé až na třetí třetinu. V té padlo hned šest branek a domácí se především díky tříbodovému Thompsonovi ujali vedení v sérii.
Hlavní hvězdou noci se ale stal slovenský útočník Slafkovský, jenž hattrickem sestřelil Tampu Bay. Jednička draftu si připsala ice time přes 21 minut, zaznamenala 7 střel na branku a stala se právem první hvězdou zápasy.
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
36. Lehkonen (MacKinnon), 46. L. O'Connor (Drury) – 58. Panarin (Laferriere, B. Clarke)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00
Anton Forsberg (LAK) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:42
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:33
Tři hvězdy utkání
1. Scott Wedgewood (COL) 24 zákroků
2. Logan O'Connor (COL) 1+0
3. Artturi Lehkonen (COL) 1+0
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens
3:4pp (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1)
Branky a nahrávky
33. D. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 33. Hagel (Guentzel, McDonagh), 49. Hagel (Guentzel, Kučerov) – 14. Josh Anderson (A. Carrier, Matheson), 40. Slafkovský (Děmidov, Caufield), 46. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 62. Slafkovský (L. Hutson, Suzuki)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 19 | Přesilová hra: 2/5 – 3/5 | Trestné minuty: 14 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 61:22
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 61:13
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:53
Juraj Slafkovský (MTL) – 3+0, -1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:11
Tři hvězdy utkání
1. Juraj Slafkovský (MTL) 3+0
2. Brandon Hagel (TBL) 2+0
3. Nick Suzuki (MTL) 0+2
Buffalo Sabres – Boston Bruins
4:3 (0:1, 0:0, 4:2)
Branky a nahrávky
53. T. Thompson (Krebs), 56. T. Thompson (Tuch), 57. Samuelsson (Quinn), 59. Tuch (T. Thompson, Power) – 11. M. Geekie (Pastrňák, Zadorov), 42. E. Lindholm (M. Geekie, Pastrňák), 60. Pastrňák (M. Geekie)
Statistika
Střely na bránu: 38 – 20 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 59:53
Jeremy Swayman (BOS) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 58:49
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 1+2, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:15
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:02
Tři hvězdy utkání
1. Tage Thompson (BUF) 2+1
2. Mattias Samuelsson (BUF) 1+0
3. Alex Tuch (BUF) 1+1
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth
4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
24. Sissons (C. Smith, McNabb), 46. Stone (Hertl, Marner), 48. Dowd (Hanifin, Sissons), 59. Barbašov (Hanifin) – 20. L. Cooley (Schmidt, Crouse), 26. Stenlund (Durzi, Cole)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 8 – 5
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:50
Karel Vejmelka (UTA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:39
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21
Tři hvězdy utkání
1. Nic Dowd (VGK) 1+0
2. Colton Sissons (VGK) 1+1
3. Carter Hart (VGK) 32 zákroků