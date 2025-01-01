Montreal věří v současné lodivody. Vedení Habs čekají nové smlouvy

17. září 11:00David Zlomek
Podle informací Renauda Lavoie pracují Montreal Canadiens na prodloužení smluv s generálním manažerem Kentem Hughesem a výkonným viceprezidentem Jeffem Gortonem. Zatímco Gortonovi končí kontrakt už po této sezoně, Hughes má smlouvu až do roku 2027. Vedení klubu ale nechce riskovat, že by tento tandem opustil rozjetý projekt.
A důvod je jasný, z Montrealu se během pár let stal úplně jiný tým. Ještě nedávno se Canadiens krčili na dně Atlantické divize, teď se z outsidera stal nepříjemný soupeř, který se loni nečekaně rval o play-off. Velký podíl na tom má právě Hughes.
Pod jeho vedením přišli do týmu obránce Lane Hutson a jednička draftu 2022 Juraj Slafkovský, kteří se v minulé sezoně zařadili mezi nejproduktivnější hráče mužstva. Hutson dokonce získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, když se stal teprve druhým nováčkem v historii NHL, který nasbíral 60 asistencí.
Hughes se nebojí odvážných kroků ani na přestupovém trhu. Letos v létě získal z Islanders ofenzivního beka Noaha Dobsona, který by měl okamžitě posílit první obranný pár, a ze St. Louis přivedl talentovaného střelce Zacharyho Bolduca. Ten by mohl dodat třetí formaci tolik potřebnou gólovou jiskru.
Na draftu Hughes znovu prokázal cit pro talenty, vedle skvělého výběru Hutsona v roce 2022 si pojistil i brankářskou naději Jacoba Fowlera, syna finské legendy Aatose Koivua, i technicky brilantního, i když menšího útočníka L.J. Mooneyho. Vrcholem bylo páté místo v loňském draftu, kde Canadiens sáhli po ruské hvězdě Ivanu Demidovovi. Ten má za sebou 49bodovou sezonu v KHL a už teď patří k favoritům na Calder Trophy.
Hughes a Gorton tak znovu staví Montreal jako klub, který má nejen budoucnost, ale i šanci prorazit už teď. Canadiens mají nejmladší tým v lize a i letos budou černým koněm v boji o play-off. Velký rok se čeká od Hutsona, Slafkovského i nováčka Demidova.
Prodloužení smluv vedení by mělo přinést kontinuitu. Až nastane příští léto, Hughes a Gorton budou řešit další velké výzvy, a sice nové kontrakty pro Hutsona, Kirbyho Dacha a Patrika Laineho.
