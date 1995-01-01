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NHL

Montreal to vyhrál. Demidov podepsal rozumný kontrakt, Habs mají hotovo

3. července 9:00

David Zlomek

Generální manažer Montrealu Canadiens Kent Hughes si v první den otevření trhu s volnými hráči připsal obrovské vítězství. Zatímco ostatní týmy mnohdy neuváženě utrácely v jednom z historicky nejslabších ročníků volných hráčů, Montreal se zaměřil na vlastní řady. Klub se vyhnul pasti předražených smluv a raději podepsal se svou dvacetiletou hvězdou Ivanem Demidovem osmiletý kontrakt v celkové hodnotě 73,2 milionu dolarů.

Ačkoliv průměrná roční zátěž na platový strop činí 9,125 milionu dolarů, v kontextu očekávaných masivních smluv pro Demidovovy nadcházející vrstevníky (jako jsou Celebrini, Bedard nebo Carlsson) se jedná o výbornou dohodu. Ruský talent, který v uplynulé sezoně zazářil s 62 body, získal značnou jistotu v podobě ochrany proti výměně a především 58 milionů dolarů v podpisových bonusech, z čehož 23 milionů vyinkasuje hned během prvních dvou let.

Demidov tímto krokem ukázal, že chce být primárně součástí úspěšného jádra, a přistoupil na podobnou platovou strukturu jako jeho spoluhráči Nick Suzuki, Cole Caufield či Juraj Slafkovský. „Peníze jsou důležité, ale hokej je pro mě číslo jedna. Peníze v mém životě nikdy nebudou nad hokejem,“ prohlásil mladý útočník, který je proslulý svou nesmírnou pracovní morálkou a ranními tréninky navíc.

Pro Kenta Hughese tento podpis znamená, že i nadále disponuje jedním z finančně nejefektivnějších mladých jader v NHL. Generální manažer ukázal, že se nenechá strhnout k bezhlavému zbrojení, které aktuálně probíhá ve Východní konferenci.

Ušetřené prostředky a flexibilitu z výhodných smluv nechce Hughes promrhat. Jasně deklaroval, že pokud se v budoucnu rozhodne obětovat část klubové budoucnosti pro velký trejd, nebude to za stárnoucího veterána, ale za hráče, který tým dlouhodobě posune v boji o Stanley Cup.

Hladový a motivovaný Demidov, který se nemohl dočkat, až spojí svou budoucnost s mladým týmem Montrealu, mu k tomuto cíli dává ten nejlepší možný základ. I proto je vedení Habs označováno za jedno z nejlepších v současné NHL.

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