Montreal to dokázal! Po sezoně trápení ožívá sen o Stanley Cupu

Když měli v listopadu bilanci 5-10-2 a poslední místo v NHL, věřili v play off snad jen ti největší snílci. Nebo jeden konkrétní muž. Martin St. Louis, kouč Montrealu Canadiens, nikdy nepřestal věřit – a právě díky tomu je Montreal zpátky ve hře o Stanley Cup. Po výhře 4:2 nad Carolinou v posledním zápase základní části se hráči i fanoušci nechali unášet emocemi. Po třech letech opět play off. A v kabině se říkalo jediné jméno – Marty.

„Bez něj bychom tady nebyli. Je náš největší fanoušek, vždycky v nás věřil,“ prohlásil obránce Kaiden Guhle, který v rozhodujícím utkání zazářil dvěma góly a sedmi hity. „Je to přesně to, co potřebujete od trenéra. On v nás nikdy nepochyboval. A díky tomu ta víra zůstala i mezi námi.“

Guhle přitom nebyl sám, kdo citoval slova svého kouče. „Říkal jsem si celý den: prostě hraj hokej, děláš to celý život,“ přiznal obránce. Přesně to, co jim St. Louis opakoval celou sezonu.

Kouč, který tým převzal v roce 2022 bez trenérských zkušeností, byl v těžkých chvílích tím, kdo držel posádku nad vodou. „I já jsem byl ve stresu,“ přiznal po postupu sám St. Louis. „Ale musel jsem to hodit do normálu. Řekl jsem jim – když začne zápas, všechny pocity hoďte za hlavu. Ale mimo led je v pořádku se cítit napjatě. Jsme jen lidi.“

Hráči ho následovali. Nick Suzuki se blýskl 30. gólem sezony a stanovil osobní rekord s 89 body. Cole Caufield zakončil základní část na 70 bodech, Juraj Slafkovský si připsal 51 a jedno z nejlepších představení v ročníku. „Marty nám dal svobodu růst. Bez něj bychom nebyli tam, kde jsme teď,“ řekl Suzuki.

Zásadní moment? Čas po pauze způsobené Turnajem čtyř národů. Tehdy měl Montreal podle statistik jen dvě procenta šanci na postup. Jak to dopadlo? Během posledních 26 zápasů získal 36 bodů a uzavřel sezonu bilancí 15-5-6, včetně sedmizápasové šňůry bez porážky na závěr.

„Jsem na tým neuvěřitelně pyšný,“ řekl St. Louis. „Mluvili jsme o tom po zápase. Když jsme měli ty dvě procenta, pořád to byla šance. A my jsme ji využili.“

Na play off teď Canadiens narazí na lídra Východu – Washington Capitals. A přestože budou papírovým outsiderem, v jednom budou mít velkou sílu: vnitřní víru, kterou jim St. Louis celý rok prodával.

