Montreal šokoval. Draftoval mladíka, který nechtěl být vybrán

Tak tohle nečekal nikdo. Ano, každý rok jsou na draftu překvapení, ale Montreal letos tím svým vyrazil dech. Svůj výběr v prvním kole draftu použil na zisk Logana Maillouxe. Tedy na hráče, který se kvůli sexuálnímu skandálu zřekl letošního draftu. Canadiens se tím ale zviklat nenechali a mladého obránce draftovali. A způsobili velký poprask.

A o co vlastně šlo? V krátkosti – Maillouxe v prosinci obvinil švédský soud za vyfocení ženy během sexuálního aktu a následného kolování fotky mezi spoluhráči. Jakmile tato informace vyplavala na povrch, samotný hráč ve svém prohlášení uvedl, že si nepřeje být letos draftován.

„Být draftován do NHL je pocta a výsada a nemělo by se to brát na lehkou váhu,“ napsal. „Vzhledem ke všem okolnostem se ale necítím být natolik vyspělý, abych se touto výsadou mohl chlubit.“

Canadiens mu však přání nesplnili a z 31. pozice si ho vybrali do svých řad.

Hned po svém výběru Canadiens vydali oficiální prohlášení, ve kterém napsali: „Montreal si vybral nejen nadějného hokejistu, ale také mladého muže, který udělal velkou chybu. Naše organizace si je toho vědoma a v žádném případě jeho čin nezlehčuje. V jeho nedávném vyjádření upřímně uznává své špatné chování a také je ono vyhlášení prvním krokem v jeho dlouhé cestě. Na této cestě mu chceme pomoci a jsme ochotni mu k tomu dát potřebné nástroje.“

Bergevina a spol. nyní čekají perné hodiny. Hned po výběru se do Canadiens opřela všechna média a drtivá většina fanoušků na sociálních sítích. Sportsnet, kanadské mediální impérium, dokonce tento výběr označilo jako šokující a zároveň děsivý.

Dle vyjádření generálního manažera jsou Canadiens na všechno připraveni a za svým výběrem si stojí.

„Jsme si vědomi toho, co udělal. Je to nepřijatelné,“ začal Bergevin. „Ale taky je to mladý kluk, co udělal hloupost. Je mu sedmnáct let a sám chce, aby se pohled na něj změnil. Má před sebou spoustu práce. Chce minulost hodit za hlavu a stát se vynikajícím hokejistou.“

Potenciál tento mladík rozhodně má. Patří Londonu Knights z OHL, nicméně uplynulou sezonu strávil na hostování ve Švédsku. V tamní třetí lize získal 15 bodů v 19 utkáních. Na obránce velice slušné číslo.

Zatím se však nechvalně proslavil něčím jiným. Nyní je jen na něm, aby všem ukázal, že Montreal se svou volbou neprohloupil.

