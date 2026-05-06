Montreal smetl Buffalo šesti góly! Anaheim srovnal stav série

11. května 6:45Jan Šlapáček
V noci na pondělí se hrálo v Montrealu a Anaheimu a v obou městech bude rozhodně panovat spokojenost.
Montreal se v domácím prostředí mohl znovu opřít o skvělou atmosféru, kterou navíc výkon hokejistů Canadiens neustále stupňoval. Po vyrovnané první třetině se chleba lámal v prostředním dějství, ve kterém se domácí dokázali prosadit hned třikrát a vypracovali si pohodlné vedení, které pak bylo ještě navýšeno. Montreal porazil Buffalo ve třetím zápase 6:2 a poprvé se v sérii ujal vedení.
"Too much pressure," they said.
— Matěj Hejda (@matej_hejda33) May 11, 2026
Okay, but if you’re good and give it your all, there’s no better place to play hockey.
A long standing ovation for Jakub Dobeš???? https://t.co/CfHlDD6SWO pic.twitter.com/tGGYldjuSA
Druhé noční utkání bylo výrazně vyrovnanější. Vegas se povedlo dvakrát smazat jednobrankové vedení svého soupeře a pokoušelo se přetáhnout na svoji stranu i druhé venkovní utkání v sérii. Ducks se nicméně nepoložili, svému soupeři dokázali odskočit na rozdíl dvou gólů, což se nakonec ukázalo jako klíčové. Golden Knights si v závěru vytvořili silný tlak, zmohli se ale jen na snížení z hole Tomáše Hertla. Po čtvrtém zápase je tedy série srovnána na 2:2.
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres
6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Stav série: 2:1
Branky a nahrávky
16. Newhook (J. Evans), 27. Caufield (L. Hutson, Děmidov), 31. Z. Bolduc (Veleno, A. Carrier), 33. Slafkovský (L. Hutson, Caufield), 49. K. Dach (Texier, Danault), 56. Newhook – 1. T. Thompson (Dahlin), 35. Dahlin (T. Thompson, Doan).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 2/6 – 1/4 | Trestné minuty: 38 – 42
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:53
Alex Lyon (BUF) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 58:39
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:12
Jakub Dobeš (MTL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:53
Tři hvězdy utkání
1. Lane Hutson (MTL) – 0+2
2. Alex Newhook (MTL) – 2+0
3. Jakub Dobeš (MTL) – 26 zákroků
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights
4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Stav série: 2:2
Branky a nahrávky
9. Sennecke (Killorn, C. Gauthier), 16. Granlund (Viel), 38. Killorn (C. Gauthier, Sennecke), 44. I. Moore (C. Gauthier, Zellweger) – 11. Dorofejev (Marner, Eichel), 25. Howden (W. Karlsson, Marner), 59. Hertl (Marner, Eichel).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 21 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:53
Carter Hart (VGK) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:43
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:53
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:09
Tři hvězdy utkání
1. Alex Killorn (ANA) - 1+1
2. Cutter Gauthier (ANA) - 0+3
3. Ian Moore (ANA) - 1+0