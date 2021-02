Montreal poprvé pod novým trenérem vyzve Winnipeg, Bruins hrají na ledě Islanders

V noci ze čtvrtka na pátek dostaneme plnotučnou dávku deseti zápasů NHL. Hned v sedmi arénách bude úvodní buly vhozeno krátce po jedné hodině ranní, ozdobou bude už šestý souboj v této sezoně mezi Washingtonem a Pittsburghem, zatím byli úspěšnější Penguins. Čeští fanoušci jistě upnou svůj zrak k zápasu Bostonu na ledě Islanders. Zajímavé bude také sledovat první zápas Montrealu pod novým koučem Dominiquem Ducharmem, Canadiens hrají na ledě Jets. Bohatý program pak uzavře další kanadský zápas, Vancouver doma přívítá Edmonton.

1:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils

V souboji dvou bodově nejhorších týmů Východní divize se utkají Buffalo a New Jersey. Sabres mají odehráno šestnáct zápasů a vybojovali pouhých čtrnáct bodů. Na postupové příčky do play-off Buffalo po necelé třetině základní části ztrácí už sedm bodů. Z posledních tří zápasů však Sabres dvakrát vyhráli, pokaždé právě proti Devils. New Jersey má také čtrnáct bodů, hrálo ale odehrálo o dva zápasy méně než Buffalo. Formu má Jersey velmi špatnou, tři poslední zápasy prohrálo. Buffalo vyhrálo tři ze čtyř vzájemných zápasů v této sezoně.

1:00 Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks

Columbus neměl nejlepší start do sezony a momentálně se pohybuje na hraně postup do play-off, s 21 body po dvaceti odehraných zápasech mu patří v tabulce Centrální divize páté místo. Z posledních pěti utkání Blue Jackets čtyřikrát prohráli, naposledy právě s Chicagem 5:6 na nájezdy. Columbus na Chicago ztrácí tři body, to drží čtvrtou pozici v Centrální divizi. Blackhawks jsou příjemným překvapením sezony, hrají ve výborné formě, vyhráli sedm z posledních devíti utkání. Půjde už o šesté vzájemné střetnutí v tomto ročníku, Chicago zatím ve vzájemné bilanci vede 3:2.

1:00 Florida Panthers - Dallas Stars

Florida je dalším velkým překvapením první třetiny základní části, Panthers to dokonce dotáhli až na průběžné první místo v Centrální divizi a vypadá to, že není otázkou, zda postoupí do play-off, ale z kolikátého místa. V osmnácti zápasech zatím Florida nasbírala 26 bodů. Florida s Dallasem spolu hrály už dvakrát v řadě, každý z týmů jednou vyhrál. Dallas po skvělém startu do ročníku poměrně rychle ztratil dech a nyní je se šestnácti body až šestý, naposledy vyhrál poprvé po předchozích šesti porážkách v řadě. Na čtvrté místo Start ztrácejí už osm bodů, mají ale odehráno méně utkání než konkurence.

1:00 New York Islanders - Boston Bruins

Islanders mají složený velmi silný tým pro play-off, do něj ale musí nejprve postoupit a to nebude ve velmi silné konkurenci ve Východní divizi vůbec nic snadného. Zatím jsou Islanders s 21 body na pátém místě, z posledních šesti zápasů čtyřikrát vyhráli a jsou v kontaktu s nejlepšími týmy divize kromě Bostonu. Bruins jsou na prvním místě tabulky s 24 body, naposledy pod širým nebem porazili Philadelphii 7:3 i za přispění Davida Pastrňáka a jeho hattricku. Český útočník zmeškal kvůli zranění začátek sezony, ale s devíti brankami už se dělí o první místo v interní tabulce střelců Bostonu. Bruins vyhráli šest z posledních osmi utkání, s Islanders ale prohráli oba dosavadní vzájemné zápasy.

1:00 Ottawa Sabres - Calgary Flames

Ottawa patří přesně jak pravily předsezónní předpovědi mezi nejhorší týmy celé NHL, v Severní divizi je aktuálně poslední s třinácti body a na příčky pro play-off ztrácí už propastných devět bodů. Aktuální forma Senators ale špatná není, naposledy dvakrát po sobě porazili Montreal, jednou v prodloužení a jednou na nájezdy. Calgary se ještě může poprat o postup do vyřazovacích bojů, do kterých je ještě daleko, zatím Flames se 22 body ztrácí na čtvrté místo jen dva body. Potřebovali by ale častěji bodovat, z posledních pěti zápasů vyhráli jen jednou. Dvakrát po sobě stál v brance Calgary český brankář David Rittich, který nejprve vynuloval Toronto (3:0) a pak pomohl k jednomu bodu za prohru 1:2 v prodloužení se stejným soupeřem. Ottawa a Calgary působily ještě v minulé sezoně v opačných konferencích, čeká je první vzájemný duel po více než jednom roce.

1:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes

Tampa Bay je obhájcem Stanley Cupu a je tak její povinností znovu postoupit do play-off a minimálně se pokusit o obhajobu. Zatím vypadají po první třetí základní části Lightning velmi dobře, v tabulce Centrální divize jsou s 25 body druzí jen o bod za Floridou, která odehrála o jeden zápas víc. Carolina má stejný počet bodů jako Tampa, ale také ona má odehrán o jeden zápas navíc. Hurricanes stále chybí zraněná jednička Petr Mrázek, ten už se alespoň vrátil k tréninku. Tampa s Carolinou spolu budou hrát už čtvrté utkání v řadě. Nejprve vyhrála Carolina 4:0, další dvě utkání už ale patřily Tampě po výsledcích 4:2 a 3:0. Ještě se tato dvě mužstva v této sezoně utkala na konci ledna, to vyhrála Carolina ještě s Mrázkem v brance 1:0 v prodloužení.

1:00 Washington Capitals - Pittsburgh Penguins

Washington má sezonu rozjetou velmi dobře, se 22 body po osmnácti odehraných zápasech se nachází na druhé příčce natřískané Východní divize, lepší už je jen odskočený Boston. Z posledních pěti utkání Washington třikrát vyhrál a čtyřikrát bodoval a dokázal tak ideálně odpovědět na předchozí čtyři porážky v řadě na začátku února. Pittsburgh mají podobně jako Caps k dispozici velmi zkušený tým a ani oni by v play-off nechtěli chybět, zatím jim s 21 body patří čtvrté místo v divizi, odehráli o zápas méně než Washington. Z posledních šesti utkání Penguins vyhráli hned pět. Populární souboje Crosbyho s Ovečkinem jsme v této sezoně viděli už pětkrát, z toho čtyřikrát se z výhry radoval kanadský útočník.

1:30 Detroit Red Wings - Nashville Predators

Detroit pokračuje ve své hodně bolestivé přestavbě týmu, se třinácti body se aktuálně dělí s Ottawou o nechtěnou pozici nejhoršího týmu celé NHL. Red Wings vyhrávají opravdu jen výjimečně, z posledních pěti utkání se jim to povedlo jednou. Detroit má problémy se střílením branek, v posledních pěti utkáních nevstřelil více než dvě. Nashville je na tom také velmi špatně, má jen o tři body více, odehrál ovšem o tři utkání méně než Red Wings. Predators ztrácí na postup do play-off už osm bodů, přeci jen však z jejich strany registrujeme jistý nárůst formy, z posledních pěti utkání třikrát vyhráli. Detroit s Nashvillem se už v této sezoně utkaly třikrát, z toho dvakrát vyhráli Predators včetně zápasů před dvěma dny (2:0).

2:00 Winnipeg Jets - Montreal Canadiens

Winnipeg zatím prožívá dobrou sezony, potvrzuje roli kandidáta na postup do play-off. Jets zatím odehráli osmnáct zápasů a jsou v Severní divizi s 23 body třetí za Edmontonem a Torontem, které ovšem odehrály o tři utkání víc. Winnipeg si drží standardně dobrou formu a často vítězí, z posledních devíti utkání zaznamenal šest výher. Montreal je na tom vlastně velmi podobně jako Winnipeg, také on má odehráno jen osmnáct zápasů a drží se na čtvrté postupové příčce divize jen o bod za Winnipegem. Rozdílná je ovšem forma obou soupeřů, Canadiens vyhráli jen jedno uz předešlých šesti utkání, naposledy prohráli dokonce i dvakrát s poslední Ottawou. Winnipeg a Montreal se naposledy utkaly v lednu 2020, ještě v minulé sezoně hrály každý svou divizi.

4:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers

Noční program NHL uzavře další kanadský souboj mezi Vancouverem a Edmontonem. Vancouver si aktuálně prochází velkou krizí a momentálně vůbec nehraje jako tým, jehož jasnou ambicí je postup do play-off. Canucks jsou s osmnácti body ve 23 zápasech předposlední v Severní divizi a na postupovou čtyřku ztrácí čtyři body. Špatná forma už se Vancouveru drží dlouho, vyhrál jen dvakrát z posledních dvanácti utkání. Edmonton prožívá naopak velmi dobré období, vyhrál jedenáct z posledních třinácti utkání a usadil se na druhém místě divize s 26 body ve 21 utkáních. První vzájemné utkání Canucks a Oilers vyhrál Vancouver 5:3, další dvě střetnutí už patřily Edmontonu, který nejprve v lednu vyhrál 5:2 a před dvěma dny pak 4:3, když otáčel z 0:3.

