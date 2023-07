Montreal pokračuje v přestavbě! Víceletý pakt podepsal Newhook!

Canadiens uzavřeli další výhodnou smlouvu. Na kontraktu se tentokráte dohodli s Alexem Newhookem, kterého získali výměnou z Colorada. Nadějný Kanaďan spojil s Montrealem svoji budoucnost na čtyři roky. Navíc se vedení opět povedlo vyjednat výhodné podmínky.

Alex Newhook opustil po uplynulé sezoně Laviny, se kterými získal v sezoně 2021/2022 Stanley Cup a přesunul se do rodné Kanady. Montreal poslal do Colorada na oplátku dva výběry v draftu a obránce Gianniho Fairbrothera.

Newhook byl z výměny nadšen.

„Určitě to bylo emotivní, byl jsem dojatý. Přišel jsem do mladšího týmu a myslím, že dostanu větší příležitost než v Coloradu. Je to pro mě skvělá zpráva. Jsem v úžasném městě blízko domova a na skvělém trhu. Opravdu se na to těším.“

Šestnáctka draftu z roku 2019 se nyní v Montrealu dohodla na nové smlouvě a přijde si na pěkný balík. Newhook celkem vyinkasuje 11,6 milionů dolarů. Pro Canadiens jde ale o velmi přijatelnou smlouvu, jelikož kontrakt bude platit na následující čtyři sezony a ročně z platového stropu ukrojí pouze 2,9 milionů. To je velmi přijatelná smlouva pro dvaadvacetiletého útočníka.

Newhook má za sebou dvě sezony v dresu Lavin, když nepočítáme ročník 2020/2021, kdy naskočil do čtrnácti zápasů jako nováček. V té první nastřádal v 71 zápasech 33 bodů. V loňském ročníku v základní části Newhook ani jednou nechyběl v sestavě a nasbíral 30 bodů. Play-off už mu bodově příliš nevyšlo.

Newhook si v novém působišti pochvaluje hlavně styl hry Canadiens, který mu obecně více sedí.

„Myslím, že styl Montrealu se k mé hře docela dobře hodí. Jsem hráč, který rád útočí a spoléhá na svou rychlost. Myslím, že jsem schopen přinést tyto dovednosti rychlému útočícímu týmu, kterým Montreal disponuje.“

„Vím, že jsme mladý tým, a myslím, že i když jsem mladší hráč, tak už jsem zažil jednu výhru Stanley Cupu. Myslím, že můžu týmu přinést nějaké ty zkušenosti z tohoto období.“

