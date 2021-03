Montreal nasázel Winnipegu sedm gólů! McDavid rozhodl bitvu o Albertu

Největší vítězství dnešní noci si připsali hokejisté Montrealu, kteří nasázeli Winnipegu sedm gólu a vyhráli vysoko 7:1. Bitva o Albertu přinesla vítěze až v samotném závěru, kdy rozhodl hvězdný Connor McDavid. Stalo se toho ale víc...

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS

3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

Obrana Devils znovu nestíhala

Rangers si i v dalším vzájemném zápase s chutí zastříleli a svému soupeři nasázeli šest gólů. Na střeleckou listinu se dostali i Filip Chytil a Libor Hájek.

Branky a nahrávky

15. Subban (Zacha, Bratt), 16. Malcev (Bastian, Šarangovič), 58. Bastian (Zajac, Bratt) – 3. Fox (Georgijev), 8. Strome (Kreider, Kakko), 18. Rooney (Chytil, Gauthier), 22. Hájek (Bučněvič, Miller), 49. Chytil (Gauthier), 59. Strome (Fox).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6%, odchytal 59:11

Alexandar Georgijev (NYR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 59:58



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) - 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:43

Filip Chytil (NYR) - 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:25

Libor Hájek (NYR) - 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28



Tři hvězdy utkání

1. Filip Chytil (NYR) – 1+1

2. Adam Fox (NYR) – 1+1

3. Kevin Rooney (NYR) – 1+0

NEW YORK ISLANDERS - BUFFALO SABRES

5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Kvalitní výkon Islanders

Zápas nezačal podle představ Islanders, po skvělé druhé části se všechno v dobré obrátilo. Celek z New Yorku v prostřední třetině vstřelil čtyři branky a rozhodl o osudu utkání. Buffalo prohrálo 2:5.

Branky a nahrávky

24. Barzal (Eberle, Mayfield), 26. Nelson (Beauvillier, Pulock), 29. Clutterbuck (Martin, Pelech), 36. Mayfield (Cizikas, Pageau), 43. Lee (Dobson, Barzal) – 1. Bryson (Montour, Eichel), 41. Reinhart (Dahlin, Olofsson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 0

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) - 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,91%, odchytal 60:00

Carter Hutton (BUF) - 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,76%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Scott Mayfield (NYI) - 1+1

2. Mathew Barzal (NYI) - 1+1

3. Anders Lee (NYI) - 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - PHILADELPHIA FLYERS

4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Derby pro Penguins

Každý chvilku tahal pilku. Po vyrovnaném průběhu, kdy se týmy střídaly vedení, se do něj dostali v druhé polovině třetí třetiny domácí Penguins, kteří si jej dokázali udržet a mohou oslavit vítězství 4:3.

Branky a nahrávky

8. Malkin (Crosby, Guentzel), 19. Rust (Guentzel, Crosby), 39. Aston-Reese (Tanev), 51. McCann (Tanev, Malkin) – 7. Konecny (Laughton), 22. Hayes (Provorov, Konecny), 33. Gostisbehere (Laughton, Voráček).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00

Brian Elliott (PHI) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) – 0+1, +1 účast, 1 střela, TM 0, čas na ledě 12:24



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) – 1+1

2. Brandon Tanev (PIT) – 0+2

3. Scott Laughton (PHI) – 0+2

NASHVILLE PREDATORS - FLORIDA PANTHERS

2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Florida převálcovala Nashville

Nashville se dokázal na začátku zápasu dostat do vedení, ale to bylo ze strany Predators téměř všechno. Florida následující minuty ovládla a zejména ve druhé části toho naplno využila. Panthers vyhráli na ledě svého soupeře vysoko 6:2.

Branky a nahrávky

6. Tolvanen (Forsberg, Josi), 41. Arvidsson (Forsberg, Johansen) – 20. Ekblad, 22. Huberdeau (Hörnqvist, Gudas), 32. Acciari (Ekblad, Vatrano), 39. Acciari (Yandle), 55. Vatrano (Barkov), 57. Acciari (Yandle, Huberdeau).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Pekka Rinne (NSH) – 26 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:44

Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:56



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 5, čas na ledě 18:40



Tři hvězdy utkání

1. Noel Acciari (FLA) - 3+0

2. Aaron Ekblad (FLA) - 1+1

3. Filip Forsberg (NSH) - 0+2

VANCOUVER CANUCKS - TORONTO MAPLE LEAFS

4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Závěr zápasu pro Canucks

Toronto po úvodní inkasované brance dokázalo vývoj zápasu otočit a dostat se do vedení. O to ale přišlo ve třetí třetině a nakonec od Canucks obdrželo dva góly navíc. Vancouver zvládl těžký duel a vyhrál 4:2.

Branky a nahrávky

5. Boeser (Miller, Horvat), 49. Horvat (Boeser, Miller), 50. Miller (Boeser, Edler), 57. Höglander (Schmidt) – 16. Tavares (Kerfoot, Holl), 24. Vesey (Brodie, Spezza).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 39 | Přesilová hra: 2/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9%, odchytal 60:00

Frederik Andersen (TOR) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1%, odchytal 58:20



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Brock Boeser (VAN) - 1+2

2. Bo Horvat (VAN) - 1+1

3. J. T. Miller (VAN) - 1+2

ARIZONA COYOTES - MINNESOTA WILD

5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Parádní obrat Arizony

Po první třetině se mohlo zdát, že utkání směřuje jasným směrem a to k vítězství Minnesoty. Od druhé třetiny nastoupila do zápasu jiná Arizona, která byla aktivní a nakonec pěti góly do konce zápasu tento zápas otočila a vyhrála 5:2.

Branky a nahrávky

22. Crouse (Garland, Schmaltz), 34. Chychrun (Larsson, Brassard), 44. Garland (Brassard, Keller), 47. Pitlick (Hjalmarsson, Keller), 60. Pitlick (Hjalmarsson, Dvorak) – 15. Dumba (Bjugstad, Parise), 16. Greenway.

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:58

Cam Talbot (MIN) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 57:42



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Conor Garland (ARI) - 1+1

2. Tyler Pitlick (ARI) - 2+0

3. Jakob Chychrun (ARI) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - WINNIPEG JETS

7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Střelecké probuzení Montrealu

Montreal odehrál směrem do útoku skvělé utkání a proti Winnipegu se trefil hned sedmkrát, čímž rozhodl o svém vítězství. Jets se prosadili až chvíli před koncem, tento zápas Winnipegu vůbec nevyšel. Tvrdá rána.

Branky a nahrávky

16. Anderson (Kotkaniemi, Toffoli), 28. Toffoli (Weber), 32. Gallagher (Danault, Tatar), 35. Gallagher (Danault, Tatar), 37. Armia (Drouin, Suzuki), 45. Byron (Evans), 49. Petry (Tatar, Gallagher) – 52. Perreault (Scheifele, Pionk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 34:25

Laurent Brossoit (WPG) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 25:13



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+3, 3 účást, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 14:12



Tři hvězdy utkání

1. Brendan Gallagher (MTL) - 2+1

2. Tyler Toffoli (MTL) - 1+1

3. Tomáš Tatar (MTL) – 0+3

COLORADO AVALANCHE - ANAHEIM DUCKS

4:5pp. (0:1, 2:1, 2:2 - 0:1)

Anaheim překvapil Colorado

Hokejisté Anaheimu se favorita zápasu nelekli a po vyrovnaném zápase nakonec slaví výhru v prodloužení. Tu vystřelil zkušený Ryan Getzlaf.

Branky a nahrávky

33. O'Connor (Ničuškin, Toews), 38. Rantanen (Girard, Kadri), 47. Rantanen (Girard, Landeskog), 47. Saad (Burakovsky, Kadri) – 6. Rakell (Steel), 25. Terry (Henrique, Mahura), 54. Terry (Fowler, Comtois), 58. Shattenkirk (Rakell, Henrique), 62. Getzlaf (Rakell, Shattenkirk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Hunter Miska (COL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5%, odchytal 61:44

Ryan Miller (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 61:59



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

Neuvedeno

DALLAS STARS - COLUMBUS BLUE JACKETS

5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Jasná výhra Dallasu

Hokejisté Dallasu svému soupeři nedovolili téměř nic a slaví jednoznačně vítězství v poměru 5:0. Uvidíme, zdali se Stars od této výhry odrazí k lepším výkonům.

Branky a nahrávky

3. Dickinson (Sekera), 4. Pavelski (Hintz, Benn), 34. Heiskanen (Caamano, Oleksiak), 50. Hintz (Kiviranta, Hanley), 60. Faksa (Comeau).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 59:58

Jonas Korpisalo (CBJ) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8%, odchytal 49:17

Veini Vehviläinen (CBJ) – 3 zákroky, 1 OG, úspěšnost 75%, odchytal 10:40



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39

Andrej Sekera (DAL) – 0+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:10



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků

2. Miro Heiskanen (DAL) – 1+0

3. Roope Hintz (DAL) – 1+1

LOS ANGELES KINGS - ST. LOUIS BLUES

4:3pp. (1:3, 2:0, 0:0 - 1:0)

Obrat Kings dokonán v prodloužení

St. Louis se po raketovém vstupu do utkání brzy dostalo do tříbrankového vedení. Kings se však nepoložili, postupně dotahovali, až se zápas dostal do prodloužení. V něm obrat dokonal Adrian Kempe.

Branky a nahrávky

14. Kopitar (Iafallo, Anderson), 39. Kopitar (Iafallo, Doughty), 40. Luff (Kopitar, Roy), 62. Kempe (Vilardi, Walker) – 1. Perron (Schenn, Dunn), 5. Walker (Blais, Bortuzzo), 12. O'Reilly (Schenn, Perron).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0%, odchytal 61:17

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2%, odchytal 61:45



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) - 2+1

2. Adrian Kempe (LAK) - 1+0

3. Brayden Schenn (STL) - 0+2

EDMONTON OILERS - CALGARY FLAMES

3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

McDavid se probudil

Bitva o Albertu probudila Connora McDavida. Kanadský útočník si prvně připsal dvě asistence, aby krátce před koncem zápasu mohl sám rozhodnout. Edmonton porazil svého rivala 3:2.

Branky a nahrávky

38. Puljujärvi (Russell, McDavid), 47. Yamamoto (Draisaitl, McDavid), 57. McDavid (Yamamoto, Russell) – 15. Gaudreau (Lindholm, Monahan), 42. Hanifin (Lindholm, Dubé).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4%, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 58:30



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 1+2

2. Elias Lindholm (CGY) - 0+2

3. Kailer Yamamoto (EDM) - 1+1

SAN JOSE SHARKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Fleury vynuloval Sharks

Skvělý Marc-Andre Fleury dokázal udržet na ledě San Jose čisté konto a výrazně pomohl svému týmu k vítězství. Golden Knights se naopak prosadili čtyřikrát a vyhráli v poklidu 4:0.

Branky a nahrávky

16. Stone (Stephenson, Pacioretty), 26. Tuch, 37. Tuch, 52. Smith (Marchessault, Pietrangelo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Devan Dubnyk (SJS) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 60:00

Marc-Andre Fleury (VGK) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0%, odchytal 59:51



Československá stopa v utkání

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:30

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:50



Tři hvězdy utkání

1. Marc-Andre Fleury (VGK) - 24 zákroků

2. Alex Tuch (VGK) - 2+0

3. Alex Pietrangelo (VGK) - 0+1

