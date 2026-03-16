Montreal, město Caufieldovo? Mladý střelec zažívá životní období

4. dubna 14:00David Zlomek
Montreal zažívá euforii, jakou město nepamatuje dlouhé roky. Poté, co Cole Caufield nasázel svůj 48. a 49. gól sezony a pomohl Canadiens k sedmé výhře v řadě, stojí na prahu hokejové nesmrtelnosti. Pokud v příštím zápase pokoří magickou hranici padesáti branek, stane se prvním hráčem slavného klubu od roku 1990, kterému se to podařilo. Pětadvacetiletý útočník, který po olympijské pauze chytil životní formu, navíc přímo útočí na korunu krále střelců celé NHL, kde svádí souboj s Nathanem MacKinnonem.
Jen pár minut poté, co svými přesnými zásahy sestřelil soupeře, zářil Caufield v kabině vtipem i sebevědomím. Na otázku, zda myslí na dosažení padesátky a dostižení MacKinnona v čele tabulky střelců, odpověděl s kamennou tváří: „Ne.“ Po krátké pauze se ale široce usmál a dodal: „Jo,“ což vyvolalo vlnu smíchu mezi přítomnými novináři. „Soustředíme se na naši hru a vyhrávání zápasů, individuální věci s tím přicházejí samy,“ vysvětlil už vážněji Caufield. „Když děláte věci správně, dostáváte víc šancí a příležitostí. Samozřejmě pomáhá, když jako tým vyhráváte.“
Montreal se díky své vítězné šňůře stal vážným kandidátem na zisk Stanley Cupu a ukončení kanadského sucha, které trvá právě od triumfu Canadiens v roce 1993. Paradoxem je, že klub vyvěsil mistrovský prapor později, než naposledy viděl svého padesátigólového střelce, tím byl naposledy Stephane Richer v roce 1990. „Vůbec jsem nevěděl, že už je to skoro čtyřicet let,“ přiznal úžas nad historickým milníkem spoluhráč Alex Newhook. „Je radost ho sledovat. Dává gól snad každý večer. Jsme za něj šťastní a tlačíme ho dopředu. Doufám, že v tom bude pokračovat.“
Caufieldova jízda začala nabírat na obrátkách po olympijské přestávce. Od té doby nastřílel 17 gólů v 17 zápasech, což je nejvíc ze všech hráčů v lize. Se svými 83 body už nyní o 13 bodů překonal své dosavadní kariérní maximum. „Momentálně je na neuvěřitelné vlně,“ vysekl mu poklonu kapitán a nejproduktivnější hráč týmu Nick Suzuki. „Prostě hraje správně, dělá na ledě dobrá rozhodnutí a je za to odměněn.“
Mezi hráči, kteří v této sezóně vyslali na branku alespoň 100 střel, mají pouze dva vyšší úspěšnost střelby než Caufieldových 21,2 %. Z jeho instinktu zabijáka těží i jeho elitní nahrávač Juraj Slafkovský. „Užívám si to,“ řekl s úsměvem slovenský útočník. „Když máte v týmu takového střelce, můžete mu kdykoliv přihrát a je obrovská šance, že to skončí v síti. Doufám, že tu padesátku dá co nejdříve a přidá k ní spoustu dalších.“
Tíha okamžiku na Caufielda nedoléhá, i když by se stal teprve sedmým hráčem v historii Canadiens, který na 50 gólů dosáhl, a zařadil by se vedle jmen jako Guy Lafleur nebo Maurice Richard. Pokud navíc udrží tempo a skončí v NHL první, získá trofej pojmenovanou právě po Richardovi. „Určitě je to dobrý pocit dávat góly, ale hlavně jsem jako hráč hodně vyrostl a v tom hodlám pokračovat,“ uzavřel Caufield.