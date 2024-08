Montreal hlásí podpisy s trojicí beků dohromady za 37 milionů

Během krátké doby oznámili Montreal Canadiens podpisy hned tří obránců. S Kaidenem Guhlem se domluvili na šest let, s Arberem Xhekajem na dva roky a s Justinem Barronem na stejně dlouhou dobu.

Kaiden Guhle podepsal ve středu s Montrealem šestiletou smlouvu na 33,3 milionu dolarů. Smlouva, která začíná platit od sezony 2025/26, má průměrnou roční hodnotu 5,55 milionu dolarů.

Dvaadvacetiletý obránce si v uplynulé sezóně připsal 22 bodů (6 gólů a 16 asistencí). Se 178 zblokovanými střelami obsadil druhé místo v týmovém pořadí Canadiens a třetí místo v čase stráveném na ledě na zápas (20:51).

Arber Xhekaj podepsal dvouletou smlouvu na 2,6 milionu dolarů. Třiadvacetiletý obránce, který byl chráněným volným hráčem, zaznamenal v minulé sezoně 10 bodů ve 44 duelech, vedl Canadiens v počtu trestných minut (81) a se 125 hity byl čtvrtý.

Xhekaj, kterého Montreal podepsal jako nedraftovaného volného hráče v říjnu 2021, má na kontě 23 bodů v 95 zápasech NHL.

„Bylo to jako blesk, ani nevím, jak se na vše mám zpětně dívat,“ řekl Xhekaj. „Když už jdu do třetího roku a dohrávám nováčkovskou smlouvu, říkám si, kam ten čas utekl. Věci se dějí dost rychle, ale jsem vděčný za všechny ty roky, co jsem hrál, a za to, co jsem zažil.“

Canadiens také podepsali dvouletou smlouvu na 2,3 milionu dolarů s obráncem Justinem Barronem. Dvaadvacetiletý bek si v minulém ročníku připsal v dresu Montrealu 13 bodů ve 48 střetnutích.

