Montreal dal deset gólů Floridě! Do branky Anaheimu se dostal rezervní brankář

Poslední noc základní části přinesla i poměrně zajímavé věci. Montreal využil toho, že Florida nechala odpočívat některé hráče a nasázel jí deset gólů! Příběh se psal i v zápase Anaheimu na ledě Dallasu, do branky Ducks musel jít rezervní brankář Tom Hodges.

PITTSBURGH PENGUINS - COLUMBUS BLUE JACKETS

5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

Penguins podali skvělý výkon

Pittsburgh nepolevil a proti Columbusu odehrál skvělé utkání. Domácí byli hodně aktivní, na branku soupeře vyslali padesát střel a hned pětkrát dostali kotouč do branky. Columbus se sice dokázal ve třetí třetině vrátit do zápasu, to však bylo z jeho strany všechno.

Branky a nahrávky

4. Malkin (Heinen, Pettersson), 6. Rodrigues (Guentzel, Blueger), 7. Pettersson (Malkin, Boyle), 37. Letang (McGinn, Carter), 39. Boyle (Pettersson, Blueger) – 31. Danforth (Carlsson), 47. Bjorkstrand (Nyquist, Voráček), 53. Nyquist (Voráček, Bean).

Statistické okénko

Střely na bránu: 50 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 2/5 | Trestné minuty: 14 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 60:00.

Jean-François Bérubé (CBJ) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 6:26

Elvis Merzlikins (CBJ) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 52:52



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+2, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:47

Tři hvězdy utkání

1. Marcus Pettersson (PIT) - 1+2

2. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+1

3. Evan Rodrigues (PIT) - 1+0

BUFFALO SABRES . CHICAGO BLACKHAWKS

3:2pp. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Sabres končí vítězstvím

Buffalo bylo před vlastními fanoušky lepším týmem a zaslouženě vyhrálo. Nerodilo se to však lehce, Sabres museli rozhodnout až v prodloužení.

Branky a nahrávky

45. Thompson (Skinner), 55. Power, 63. Mittelstadt (Cozens, Jokiharju) – 29. Kubalík (Vlasic, Johnson), 50. Strome (Cal. Jones, DeBrincat).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (BUF) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 61:46

Collin Delia (CHI) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 62:07



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:21

Tři hvězdy utkání

1. Casey Mittelstadt (BUF) - 1+0

2. Owen Power (BUF) - 1+0

3. Dustin Tokarski (BUF) - 19 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - BOSTON BRUINS

5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Toronto vyzrálo na Boston

Toronto půjde do vyřazovacích bojů ve vítězné náladě. Maple Leafs dokázali zdolat Boston a po týmovém výkonu vyhráli 5:2. Dva góly vstřelil William Nylander.

Branky a nahrávky

4. Michejev (Giordano, Liljegren), 14. Nylander, 20. Abruzzese (Rielly), 48. Nylander (Engvall, Holl), 60. Engvall – 2. Frederic (Smith, Coyle), 53. DeBrusk (Smith, Reilly).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Erik Källgren (TOR) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:34

Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:53



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:14

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:20

Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) – 2+0

2. Nicholas Abruzzese (TOR) – 1+0

3. Craig Smith (BOS) – 0+2

MONTREAL CANADIENS - FLORIDA PANTHERS

10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Montreal si pořádně zastřílel

Nejhorší tým soutěže proti tomu nejlepšímu přinesl výsledek, který by nikdo nečekal. Montreal nasázel Floridě deset gólů a využil toho, že Panthers nehráli v nejsilnější sestavě. I tak je takováhle prohra pro Panthers velkou ostudou.

Branky a nahrávky

2. Harris (Evans), 5. Hoffman (Savard), 5. Caufield (Edmundson, Petry), 13. Gallagher (Perreault, Wideman), 22. Caufield, 24. Perreault (Dvorak, Anderson), 27. Evans (Pitlick, Gallagher), 34. Dvorak, 49. Caufield (Hoffman, Suzuki), 50. Pitlick (Poehling) – 19. Chiarot (Luostarinen, Heponiemi), 55. Acciari (Chiarot, Lomberg).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 39 | Přesilová hra: 1/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 60:00

Jonas Johansson (FLA) – 27 zákroků, 10 OG, úspěšnost 73,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Cole Caufield (MTL) - 3+0

2. Mathieu Perreault (MTL) - 1+1

3. Jordan Harris (MTL) - 1+0

NEW JERSEY DEVILS - DETROIT RED WINGS

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Detroit znovu vyhrál v New Jersey

Po pár dnech se Detroit vrátil do New Jersey, aby zde vyhrál další zápas. O všem se rozhodovalo až ve třetí třetině, která vyšla lépe hostujícímu týmu. Padesátý bod v sezóně si připsal Moritz Seider.

Branky a nahrávky

18. Mercer (Zetterlund), 36. Foote (Hamilton, Boqvist), 47. Zetterlund (Hischier, Bratt) – 2. Rasmussen (Sundqvist, Walman), 27. Seider (Gagner, Rasmussen), 41. Veleno (Bertuzzi, Raymond), 51. Suter (Vrána, Hronek), 60. Bertuzzi (Gagner).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:49

Magnus Hellberg (DET) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) - 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:37

Filip Hronek (DET) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:43

Jakub Vrána (DET) - 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:23

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Bertuzzi (DET) - 1+1

2. Michael Rasmussen (DET) - 1+1

3. Fabian Zetterlund (NJD) - 1+1

NEW YORK RANGERS - WASHINGTON CAPITALS

3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Rangers vybojovali vítězství

Vyrovnané utkání se odehrálo v Madison Square Garden, kde o poslední body bojovali hokejisté Rangers a Capitals. Z vítězství se nakonec radovali domácí, kteří díky gólu ve třetí třetině vyhráli 3:2.

Branky a nahrávky

24. Chytil (Kakko, Schneider), 36. Lafreniere (Strome, Schneider), 47. Hunt (Kakko, Fox) – 25. Schultz (van Riemsdyk), 26. Carlson (Kuzněcov, Oshie).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alexander Georgijev (NYR) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Ilja Samsonov (WSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:38



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:25

Martin Feherváry (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:41

Tři hvězdy utkání

1. Dryden Hunt (NYR) - 1+0

2. Alexander Georgijev (NYR) - 34 zákroků

3. Braden Schneider (NYR) - 0+2

PHILADELPHIA FLYERS - OTTAWA SENATORS

2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Flyers se výhrou neloučí

Ottawa v posledním zápase sezóny vydolovala vítězství na ledě Flyers. Senators o své výhře dokázali rozhodnout v samotném závěru, kdy skórovali Matthew Tkachuk a Austin Watson.

Branky a nahrávky

19. van Riemsdyk (Tippett, Provorov), 53. Tippett (Provorov, Frost) – 32. Norris (Tkachuk), 42. Hamonic (Formenton, Chabot), 57. Tkachuk (Stützle, Chabot), 59. Watson (Chabot, Kelly).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (PHI) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 57:58

Anton Forsberg (OTT) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:34



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) - 1+1

2. Owen Tippett (PHI) - 1+1

3. James van Riemsdyk (PHI) - 1+0

NEW YORK ISLANDERS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Tampa předvedla skvělý finiš

Zápas se pro Tampu nevyvíjel nejlépe, nakonec ale slaví. Lightning ve třetí třetině vstřelili pět gólů, otočili vývoj zápasu a vyhráli 6:4. V poslední minutě zápasu se prosadil Zdeno Chára.

Branky a nahrávky

1. Pageau (Dobson, Lee), 30. Bellows, 39. Bailey (Beauvillier, Dobson), 60. Chára (Barzal, Parise) – 12. Stamkos (Černák, Palát), 42. Perry (Kučerov, Hedman), 51. McDonagh (Maroon, Bellemare), 52. Stamkos (Palát), 58. Stamkos (Palát, Kučerov), 60. Hagel (McDonagh, Cirelli).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 34 | Přesilová hra: 1/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:46

Andrej Vasilevskij (TBL) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:02

Erik Černák (TBL) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:33

Ondřej Palát (TBL) – 0+3, +4 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:23

Tři hvězdy utkání

1. Zdeno Chára (NYI) - 1+0

2. Steven Stamkos (TBL) - 3+0

3. Ondřej Palát (TBL) - 0+3

ST. LOUIS BLUES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:7 (1:1, 2:2, 1:4)

Vegas bez tlaku vyhrálo

Z hokejistů Golden Knights spadl tlak a projevilo se to i na výkonu. Vegas svého soupeře jednoznačné přehrálo, nasázelo sedm branek a vyhrálo v St. Louis 7:4.

Branky a nahrávky

17. Perron (Krug), 25. O'Reilly (Krug), 33. Kyrou (Saad, O'Reilly), 54. O'Reilly (Kyrou, Perron) – 14. Stone (Pietrangelo, Pacioretty), 30. Eichel (Whitecloud, Hutton), 36. Whitecloud (Eichel, Dadonov), 44. Karlsson (Marchessault), 47. Marchessault (Karlsson), 56. Eichel (Dadonov, Roy), 58. Pacioretty (Theodore).

Statistické okénko

Střely na bránu: 18 – 45 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 38 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:38

Logan Thompson (VGK) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 59:38



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Jack Eichel (VGK) – 2+1

2. Ryan O'Reilly (STL) – 2+1

3. Jonathan Marchessault (VGK) – 1+1

MINNESOTA WILD - COLORADO AVALANCHE

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Minnesota se Colorada nezalekla

Wild prošli před play-off těžkou prověrkou a dokázali v domácím prostředí porazit Colorado 4:1. Naopak Avalanche před nejdůležitější části sezóny formu trošku hledají.

Branky a nahrávky

1. Greenway (Foligno), 5. Jost (Kaprizov, Merrill), 24. Kaprizov (Hartman, Spurgeon), 60. Greenway (Middleton, Dumba) – 26. Kadri (Rantanen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 27 – 32

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:56

Pavel Francouz (COL) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:38



Československá stopa v utkání

Pavel Francouz (COL) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:38

Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+1

2. Marc-Andre Fleury (MIN) - 27 zákroků

3. Tyson Jost (MIN) - 1+0

WINNIPEG JETS - CALGARY FLAMES

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Winnipeg ovládl kanadský souboj

Winnipeg dokázal potěšit své fanoušky vítězstvím nad Calgary. Flames se sice v samotném úvodu dostali do vedení, Jets však zápas postupně přetáhli na svoji stranu.

Branky a nahrávky

20. Wheeler (Ehlers, Stastny), 27. Appleton (Morrissey, Sanford), 60. Dillon – 4. Tkachuk.

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:57

Daniel Vladař (CGY) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:40



Československá stopa v utkání

Daniel Vladař (CGY) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:40

Adam Růžička (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:16

Tři hvězdy utkání

1. Nikolaj Ehlers (WPG) - 0+1

2. Blake Wheeler (WPG) - 1+0

3. Connor Hellebuyck (WPG) - 32 zákroků

DALLAS STARS - ANAHEIM DUCKS

4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Anaheim měl trable s brankáři

V brance Anaheimu se během zápasu na ledě Dallasu prostřídali hned tři brankáři. Kvůli zranění museli odstoupit John Gibson a Anthony Stolarz, a tak řada došla i na rezervního brankáře Thomase Hodgese, který pochytal dvě střely a dostal jeden gól.

Branky a nahrávky

24. Harley (Faksa, Kiviranta), 26. Hanley (Faksa, Hakanpää), 50. Robertson (Heiskanen, Hintz), 59. Naměstnikov (Seguin, Oettinger) – 8. Comtois (Steel, Drysdale), 36. Terry (Henrique, Zegras).

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:52

John Gibson (ANA) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00

Anthony Stolarz (ANA) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00

Thomas Hodges (ANA) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 19:30



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20

Andrej Šustr (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:36

Dominik Simon (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:54

Tři hvězdy utkání

1. Radek Faksa (DAL) - 0+2

2. Thomas Harley (DAL) - 1+0

3. Thomas Hodges (ANA) - 2 zákroky

EDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS

3:2sn. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)

Nájezdy pro Oilers

Edmonton zakončil základní část vítězstvím po samostatných nájezdech. Oilers museli proti Vancouveru dvakrát dotahovat, pokaždé to zvládli a nakonec mohou slavit.

Branky a nahrávky

41. Kulak (Yamamoto, McLeod), 50. Barrie (Kassian, Brassard), rozh. náj. Shore – 18. Miller (Garland), 43. Garland (Hughes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 41 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 65:00

Martin Spencer (VAN) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:47



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Brett Kulak (EDM) - 1+0

2. Mikko Koskinen (EDM) - 39 zákroků

3. Martin Spencer (VAN) - 31 zákroků

SEATTLE KRAKEN - SAN JOSE SHARKS

3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Driedger vynuloval San Jose

Čistého konta se dočkal Chris Driedger, který pochytal všech čtyřiadvacet střel San Jose. Seattle porazil San Jose 3:0 a udělal vítěznou tečku za první sezónou.

Branky a nahrávky

7. Gourde (Kuhlman, Cholowski), 19. Larsson (Oleksiak, Beniers), 60. Rask (Sheahan, Borgen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Chris Driedger (SEA) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Kaapo Kähkönen (SJS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 57:13



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:52

Tři hvězdy utkání

1. Chris Driedger (SEA) – 24 zákroků

2. Adam Larsson (SEA) – 1+0

3. Karson Kuhlman (SEA) – 0+1

ARIZONA COYOTES - NASHVILLE PREDATORS

5:4 (1:4, 2:0, 2:0)

Skvělý obrat Coyotes

Nashville v sedmé minutě vedl o čtyři góly a vypadalo to, že tento zápas skončí jednoznačným vítězstvím. Arizona se však sebrala, předvedla skvělý obrat a nakonec vyhrála 5:4!

Branky a nahrávky

14. Gostisbehere (Galchenyuk), 35. Boyd (Schmaltz, Capobianco), 39. McBain (Roussel, Eriksson), 42. Carcone (Moser, Smith), 51. Gostisbehere (Galchenyuk) – 1. Sissons (Josi, Fabbro), 3. Johansen (Tomasino, Davies), 3. Tolvanen, 7. Granlund (Duchene, Forsberg).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 2 zákroků, 4 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 6:57

Harri Säteri (ARI) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 53:03

Connor Ingram (NSH) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 58:42



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 2 zákroků, 4 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 6:57

Tři hvězdy utkání

1. Shayne Gostisbehere (ARI) - 2+0

2. Harri Säteri (ARI) - 27 zákroků

3. Travis Boyd (ARI) - 1+0

