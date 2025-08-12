Montreal čeká na správný moment: Jak z neaktivního brankáře udělat majstrštyk

13. srpna 12:00David Zlomek
Carey Price už od sezony 2021/22 nechytal a jeho kariéru ukončilo zranění kolene, ale jeho smlouva může mít pro Montreal Canadiens stále velkou cenu. Podle zprávy RG klub zkoumá trh a po 1. září by mohl využít jeho kontrakt s platovým stropem 10,5 milionu dolarů jako obchodní kartu.
Datum není náhodné, právě tehdy Price dostane podpisový bonus 5,5 milionu dolarů, čímž se z reálného závazku v posledním roce smlouvy stane jen 2 miliony dolarů. Z toho navíc 1,2 milionu pokryje pojištění, takže pro nového majitele kontraktu by šlo jen o 800 tisíc, zatímco do stropu by se počítala celá částka 10,5 milionu.
Takový poměr je lákavý pro týmy, které se potřebují držet výrazně nad platovým minimem a zároveň plánují během sezony uvolnit drahé veterány. Reálně to dává smysl jen pro několik klubů – nejčastěji se zmiňují Chicago Blackhawks a San Jose Sharks.
Anaheim Ducks by tuto možnost teoreticky měl také, ale vzhledem k tomu, že se snaží o postup do play-off, není pravděpodobné, že by se do podobného obchodu pouštěl. Blackhawks či Sharks by si díky takové transakci mohli udržet prostor nad minimem.
Pro Montreal je trpělivost nejen strategií, ale i nutností. Nechtějí teď využívat mimosezonní LTIR, protože to sice dočasně umožní překročit strop až o 10 %, ale nejedná se o skutečný volný prostor a může to komplikovat manévrování v průběhu sezony. „Jakmile se Priceův kontrakt přesune a Canadiens budou mít reálný cap space, otevírá se prostor pro další krok. Nechtějí kvůli tomu obětovat hráče ze sestavy,“ uvedl jeden z ligových zdrojů.
Generální manažer Kent Hughes a výkonný viceprezident Jeff Gorton už několikrát ukázali, že dokážou v srpnu a září vytěžit z trhu maximum. „Hughes a Gorton často v těchto měsících chytnou druhý dech a uskuteční velké obchody. Nebylo by překvapením, kdyby k něčemu došlo, jakmile bude Priceův kontrakt pryč z knih,“ doplnil zdroj.
