Montgomery uklidňuje fanoušky: Swayman? Bude s námi na kempu, bez debat

Hlavní trenér Bostonu Bruins Jim Montomgery je přesvědčen, že brankář Jeremy Swayman bude s týmem při zahájení tréninkového kempu 18. září. A to i přesto, že gólmanská opora zatím nemá smlouvu.

„Se situací ohledně smlouvy nemám nic společného. To nepatří do detailů mé práce,“ řekl Montgomery v pátek novinářům. „Mou prací je spojení s hráči a to, jak budeme letos dobří. A já nepochybuji o tom, že Jeremy Swayman bude na začátku kempu našim hráčem a my budeme společně připraveni.“

Swayman je stále nepodepsaným chráněným volným hráčem poté, co se v létě vzdal svých arbitrážních práv. Poté, co procesem prošel loni v létě, slíbil, že už nikdy tímto procesem neprojde.

Bruins disponují prostorem pod platovým stropem ve výši 8,64 milionu dolarů a Swayman je jejich jediným zbývajícím borcem bez smlouvy. Prezident týmu Cam Neely nedávno zopakoval své přesvědčení, že obě strany brzy najdou cestu.

„Něco se upeče. O tom není pochyb,“ uvedl Neely. „Chci říct, že ne každé jednání probíhá tak hladce, jak byste si přáli. Vím, že naše fanouškovská základna by určitě byla ráda, kdyby se už něco udělalo. Ale jsem plně přesvědčen, že obě strany se brzy dohodnou.“

Sám Swayman nedávno také vyjádřil přesvědčení, že se dohoda uzavře, a řekl, že to vyjde.

„Jsem si dost jistý, že se to podaří,“ řekl během rozhovoru pro NESN. „Říkám to proto, že jsem to letos bral jako rutinní záležitost. Pracoval jsem s našimi kluky, s našimi trenéry, s spoluhráči a vím, že v šatně se buduje něco výjimečného."

Swayman se v základní části sezony dělil o brankoviště s Linusem Ullmarkem, který si během 44 vystoupení připsal bilanci 25-10-8, úspěšnost zákroků 91,6 % a průměr 2,53 gólu na zápas.

Pětadvacetiletý brankář však převzal otěže play-off a ve 12 vystoupeních dosáhl oslnivé úspěšnosti zákroků 93,3 % a průměru 2,15 gólu na zápas, což Bostonu zajistilo postup do druhého kola.

Bruins otevřeli Swaymanovi dveře k převzetí role skutečné jedničky poté, co v červnu vyměnili Ullmarka do Ottawy. Bez smlouvy se ale bude chytat těžko.

