Moje výkony? Málo! Tahoun Canadiens si sype popel na hlavu

8. května 17:03Tomáš Zatloukal
Cole Caufield v základní části? 51 gólů, úchvatný, byť neúspěšný útok na Richardovu trofej. Americký šutér v play-off? Jediná trefa, k tomu kvartet asistencí. V součtu i tak jednoduše málo. Caufield kritiku příjímá, neschovává se. Rázně ovšem odmítá tezi, že si v klíčové fázi sezony po vícero mačích, kdy neskóroval, přestal věřit. "Bez sebevědomí jste v téhle lize ztracení," říká.
Caufield a tvrdé výroky na jeho adresu?
Žádná schovávaná!
"Vnímám to jako všichni, nejsem na tom úplně tak, jak bych si přál," povídá Caufield. Bez přetvářky, upřímně. Sympatický přístup. Zároveň ale také jen pojmenování zjevného - vždyť slova z úvodu článku, perexu, o tom, že dosavadní výkony jsou málo, podtrhuje fakt, že za poslední čtyři mače vypálil jen osmkrát a nezapsal jediný bod.
"Chci od sebe víc a samozřejmě i mí spoluhráči to žádají," říká Caufield, který nasázel v základní části 51 gólu bez jediné trefy do prázné branky. V tomto ohledu nebyl b NHL nikdo lepší!
Přesto to ve vyřazovacích bojích vázne, vzniká prostor pro zlepšení.
"A to je můj cíl, zlepšovat se zápas od zápasu." říká nejmenší účastník letošních bitev o Stanley Cup.
A přidává na jednu stranu obranný, na tu druhou ozdravný postoj: "Když si přestanete v NHL věřit, v tu chvíli teprve začíná opravdové trápení. Tohle nemůžete dopustit. Pořád mám sebedůvěru." Caufield má potíž se prosadit především ve hře pět na pět. Stejně jako Juraj Slafkovský.
Jak uvádí The Score, jak Caufiled, tak svérázný Slovák už nebodovali osmkrát za sebou ve hře pět na pět. Je na čase to prolomit, na řadě je druhý mač proti buffalským Sabres.