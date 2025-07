Mladý a hladový. Kasper dává Red Wings naději a říká: Chci být nebezpečnější

Marco Kasper nebyl v sezoně 2024/25 jen dalším nadějným mladíkem v týmu Detroitu. Ve svých 21 letech se rychle zabydlel mezi důležitými jmény sestavy a od svého povolání z AHL v říjnu patřil mezi hráče, kteří určovali tempo i charakter Red Wings. A pokud se ho zeptáte na další ročník? Přichází s ambicemi.

„Měli jsme ke konci sezony dobrý tah na bránu,“ řekl nedávno Kasper pro klubový web. „Chceme hrát zápasy, které mají smysl, a dostat se do play off. Musíme jako tým udělat další krok. Hodně práce nás čeká přes léto, pak se v září zase sejdeme a budeme makat naplno. Musíme hrát jako v posledních měsících a najít cestu, jak vyhrávat ještě víc.“

Kasper odehrál ve své nováčkovské sezoně 77 utkání a zaznamenal 37 bodů (19+18), přičemž si rychle vysloužil roli v top šest útočníků. Byl nejproduktivnějším nováčkem Red Wings od sezony 2021/22, kdy Lucas Raymond a Moritz Seider zaznamenali přes 50 bodů.

„Chci jít dál, udělat další krok. Máme výbornou partu a chceme navázat na to, jak jsme hráli. Sezona byla trochu nahoru a dolů, začátek nebyl jednoduchý, ale pomáhali jsme si navzájem a zvedli jsme se. I pro mě to byl dobrý rok.“

Letní trénink Kasper nebere na lehkou váhu. Zaměřuje se na posílení těla i zlepšení ofenzivních schopností. „Na začátku léta je to hlavně o tom zesílit, být fyzicky připravenější. Zároveň pracuju na střele, chci být nebezpečnější směrem dopředu. Jinak je to o zlepšení v těch malých detailech. V NHL rozhodují právě tyhle věci,“ všiml si.

To všechno přichází v sezoně, která bude v Detroitu výjimečná. Klub slaví 100 let od svého založení a mladá generace, do níž Kasper patří, má být tváří nové éry.

„Detroit je jeden z nejlepších a nejtradičnějších klubů v NHL,“ dodal Kasper hrdě. „Jsem strašně rád, že můžu být součástí. Každý hráč, který nosí logo s křídlem, ho nosí s hrdostí. A s tím, že teď přichází stoletá sezona, to bude něco výjimečného.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+