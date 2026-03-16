Mladá krev v New Yorku! Rangers sází na nadšení nováčků, opory hrají o svou budoucnost

30. března 10:00David Zlomek
U New York Rangers byste v těchto dnech marně hledali depresi z nepovedené sezony. Přestože do konce základní části zbývají jen dva týdny a ambiciózní tým se do play-off nepodívá, atmosféra v Madison Square Garden připomíná spíše optimistické září.
Po ukončení hrozivé série šesti porážek v řadě vnesla do kabiny novou energii skupina nováčků, která v pátečním duelu proti Chicagu přepsala dějiny klubu. Poprvé od roku 1932 se totiž stalo, že hned tři hráči Rangers dosáhli na významné kariérní milníky v jediném zápase. Gólman Dylan Garand vychytal svou první výhru v NHL, obránce Drew Fortescue si připsal asistenci při svém debutu a slovenský talent Adam Sýkora oslavil svůj první gól v nejslavnější aréně světa. K nim se přidal i český útočník Jaroslav Chmelař, který zaznamenal svou premiérovou asistenci v lize.
„To, jak tuto situaci zvládneme, je vizitkou nás všech,“ prohlásil po sobotním tréninku trenér Mike Sullivan. „Chceme zajistit, abychom do naší práce vnášeli určitou úroveň profesionality, a na tom budeme pracovat každý den. Jako trenér udělám vše pro to, aby za to hráči nesli zodpovědnost. To je naše výzva. Každý den je pro nás příležitostí posunout laťku a nastavit standardy, které se snažíme naplnit.“
Právě entuziasmus mladých hráčů je pro Sullivana momentálně nejsilnější zbraní. Podle něj je jejich nadšení nakažlivé a pomáhá veteránům najít motivaci v zápasech, které už pro postavení v tabulce nic neznamenají. Sullivan zdůraznil, že nováčci si váží každé minuty na ledě a jejich přítomnost nutí i zkušené hráče, aby ke svým povinnostem přistupovali s maximální hrdostí.
Zatímco pro fanoušky mohou být zbývající zápasy bezvýznamné, pro kluky jako Sýkora nebo Chmelař jde o chvíle, na které do smrti nezapomenou. Prvně jmenovaný Slovák to prokázal i v neděli, kdy k bitce přidal i druhou branku.
„Byl to neuvěřitelný večer pro ty tři kluky a my jsme to jako tým potřebovali,“ řekl kapitán J. T. Miller. „Je to skvělé, pro tyhle mladíky je to úžasné období. Navíc všichni hrají výborně a reálně přispívají k našim výkonům. Mám z nich radost a sám mám v živé paměti, jaké to bylo, když jsem dostal svou první šanci v dresu Rangers. Samozřejmě chceme hrát dobře kvůli sobě, ale také kvůli nim, aby přišli do zdravého prostředí. Chceme, aby každý hrál tím správným způsobem. Hraje se o hrdost, o znak na dresu a spousta kluků bojuje o svá místa v sestavě pro příští rok.“
New York s bilancí 30-35-9 ztrácí na své soupeře v tabulce, ale pohled na závěrečné dny ssezony je díky mladíkům jiný. Rangers se snaží zakončit ročník se vztyčenou hlavou a vybudovat základy, na kterých budou moci stavět v příštím roce. Jak podotkl Sullivan, bez ohledu na postavení v tabulce je vždy o co hrát, a pokud si tým udrží úroveň profesionality, kterou teď nastavili nováčci, může být závěr března alespoň příslibem lepších zítřků.