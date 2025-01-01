Mladá hvězda Predators stále bez smlouvy. Evangelista dokonce opustil město

22. září 14:00David Zlomek
V Nashvillu to začíná vřít. Nadějný útočník Luke Evangelista, který byl jedním z mála světlých bodů loňské sezony Predators, stále nemá novou smlouvu a napětí mezi jeho agentem a vedením klubu roste. Podle informací insidera Darrena Dregera jsou obě strany „výrazně daleko“ od dohody o dvouleté smlouvě a Evangelista už dokonce opustil Nashville a vrátil se do Kanady, kde se připravuje na vlastní pěst.
Tento krok zvedl obočí fanoušků i novinářů. Evangelista byl považován za klíčového člena nové mladé skupiny, kterou generální manažer Barry Trotz buduje. Ve své třetí sezoně v NHL nasbíral 32 bodů v 68 zápasech a potvrdil, že může být stabilním producentem druhé či třetí formace. Za poslední dvě sezony má na kontě více než 30 bodů a v 172 zápasech v NHL průměrně půl bodu na utkání, což je na jeho věk solidní vizitka.
Dohoda o délce kontraktu prý není problém, obě strany se shodly na dvou letech. Spor je čistě o peníze. Evangelista cítí, že si zaslouží výrazně lepší plat než ten, který mu Nashville nabízí po vypršení tříletého nováčkovského kontraktu s cap hitem necelých 800 tisíc dolarů.
Navzdory patové situaci ale Predators neplánují svého mladého křídelníka vyměnit. „To nás ani nenapadá,“ řekl GM Barry Trotz. „Máme skvělou mladou skupinu, se kterou chceme, aby rostl a byl její součástí. V tomhle týmu má velkou příležitost.“
Vedení Predators má ještě několik týdnů na to, aby vyřešilo situaci dřív, než se 9. října rozjede sezona zápasem proti Columbusu. Pokud se ale jednání potáhnou dál, hrozí, že Evangelista zmešká velkou část kempu i přípravných zápasů, což by mohlo zkomplikovat jeho start do ročníku.
