Mladá a perspektivní „Kid Line“. Našel Anaheim elitní řadu pro budoucnost?

Ne, tohle nebude sezóna, na kterou by v Anaheimu vzpomínali. Poslední místo v Západní divizi, dávno bez šance na postup do play off. Jedné věci ale zkrácený ročník posloužil. Stal se možností nasměrovat tým k lepší budoucnosti. Šancí na přestavbu.

Nejslibněji aktuálně vypadá útok ve složení Max Comtois – Trevor Zegras – Troy Terry, který už se dočkal označení „Kid Line“. Mladíci spolu hrají čtyři zápasy a docela jim to jde. Trenér Dallas Eakins zariskoval. Mohl kluky rozházet k veteránům, rozhodl se je ale spojit a zatím nelituje.

Od chvíle, kdy se dvacetiletý Zegras vrátil z farmy do prvního týmu, jde o nejlepší formaci Ducks. Hrají spolu od 28. dubna. Zegras strávil na přelomu února a března v mužstvu coby levé křídlo 17 zápasů (1+6), pak se stěhoval na farmu. Od návratu hraje na svém obvyklém postu centra. Na křídlech vedle něj poletují 22letý Comtois a 23letý Terry.

Ve čtyřech zápasech dali dva góly a připsali si čtyři nahrávky. Na poměry Anaheimu slušné. Složili se také na 34 střel a v plus minus jsou na hodnotě +6. Na poměry Anaheimu vynikající. Nadto všechno působí svěže a energicky. Mladistvým entuziasmem dopují zbytek mančaftu.

„Existují důvody věřit, že Ducks mají elitního centra pro nadcházející sezóny,“ píše místní list.

Nejde jen o střelbu a góly. Statistici zaznamenali mladému Zegrasovi také slušnou úspěšnost na vhazování. Vyhrál 24 z 45 buly, tj. 53,3%. Přitom nastupoval hodně proti Anže Kopitarovi nebo Ryanu O’Reillymu. Oba jsou šampióni Stanley Cupu, O’Reilly dokonce dostal v roce 2019 Conn Smythe Trophy.

„Nejvíc se mi líbí jeho odpovědná hra bez puku,“ vyzdvihuje další Zegrasova pozitiva kouč. „Trochu jsem se o jeho defenzivní hru bál, ale vede si velmi, velmi dobře. Jsou sehraní a je zábava je sledovat. Budeme na tom stavět.“

Co je jinak proti březnu? Především se Zegras vrátil do středu útoku. „Když hrál levé křídlo, mantinel omezoval jeho prostor k pohybu. Tenhle kluk si umí najít místo, a čím víc ho má, tím víc ofenzivy vyprodukuje. Vrátit ho doprostřed mu odkrylo možnosti tvořit pro ostatní.“

Sezóna Anaheimu pomalu končí. V příštím tréninkovém kempu, doufejme, že už v obvyklém termínu na konci září, bude lajna Comtois – Zegras – Terry budit v Anaheimu velká očekávání. Terry i Zegras jsou pod smlouvou na další dva roky, Comtoisovi kontrakt v létě skončí, jako chráněný hráč se ale s klubem určitě dohodne.

„Jsou na začátku svého vývojového procesu. Pořád myslím, že se budou ještě zlepšovat a hodně nám toho přinesou,“ věří Dallas Eakins.





