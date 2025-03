Mizí vidina play-off? Red Wings ztrácí půdu pod nohama

Detroit Red Wings se ocitli na nebezpečné cestě do hokejového zapomnění. Kapitán Dylan Larkin znovu a znovu opakuje stejnou věc – tým se musí zvednout a konečně vyhrát. Po sérii neúspěchů už nemá prostor na výmluvy. Ještě před pár týdny drželi postupovou pozici do play-off, teď se z ní propadli a s blížícím se koncem sezóny se jejich šance na vyřazovací boje povážlivě tenčí.

Tým ztratil pět zápasů v řadě a sedm z posledních devíti. Kde se ještě před pár týdny mluvilo o návratu Detroitu mezi elitu, teď panuje nejistota a obavy. Trenér Todd McLellan přiznává, že hráčům chybí zkušenosti s bojem v klíčové fázi sezóny a že ne všichni si uvědomují, co to znamená.

Přitom změna trenéra přinesla výrazné zlepšení. Poté, co generální manažer Steve Yzerman propustil Dereka Lalonda po katastrofálním startu sezóny, Red Wings pod McLellanem vyhráli 15 z 20 zápasů a vyšvihli se zpět mezi konkurenty o postup. Jenže euforie rychle vyprchala a tým ztratil dech.

Yzerman přesto na přestupovém trhu nezazmatkoval. Nechtěl se vzdát prvokolových draftových voleb ani nejlepších mladíků, protože ví, že Detroit ještě není v pozici, kdy by měl vsadit všechno na jednu kartu. Místo velkých jmen tak přivedl zkušeného brankáře Petra Mrázka a útočníka Craiga Smitha.

Konkurenti v boji o play-off mezitím nezaháleli. Ottawa i Columbus posbírali důležité body a New York Rangers se po slabém úvodu sezóny vyšplhali zpět mezi nejlepší, byť o víkendu totálně propadnul. Pro Red Wings to znamená jediné – musí začít vyhrávat. A to hned.

Patrick Kane, který přišel do Detroitu právě s vidinou boje o Stanley Cup, si uvědomuje vážnost situace. „Máme před sebou 19 zápasů a jinou možnost než vítězit nemáme,“ říká rozhodně. Detroit ale čeká nesmírně náročný program – podle statistik mají nejtěžší zbytek sezóny ze všech týmů NHL. Už v pondělí hrají proti Ottawě, která se nadechla k solidní formě.

Larkin ví, že na výmluvy už není prostor. „Tým okolo sebe máme dobrý, ale musíme konečně začít vyhrávat,“ říká odhodlaně. Otázkou je, zda to Red Wings ještě stihnou – nebo jestli se jejich sezóna změní v další zklamání pro fanoušky, kteří na play-off čekají už od roku 2016.

