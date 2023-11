Mizérie Islanders trvá. Fanoušci chtějí vyhazov trenéra

Šest posledních zápasů, pět proher. Některé sice přišly až po remízovém stavu, nicméně nic to nemění na tom, že fanouškům New York Islanders dochází trpělivost. V noci padli 1:4 s Washingtonem a domácí arénou se nesly popěvky o vyhazovu trenéra.

Nešlo jen o výkon a výsledky, ale také i o okolnosti. Washington, tým na ústupu, hrál druhý zápas ve dvou dnech s brankářem, který zapisoval teprve druhý start v kariéře v NHL. A přesto to byli Islanders, kteří propadli.

Ve druhé třetině dělal brankář Islanders Semjon Varlamov, co mohl. Dobře to dokumentovala situace, ve které se proti dorážce vrhl napříč svým brankovištěm. I přes veškerou snahu Varlamova se však Nicu Dowdovi podařilo uklidit volný puk a Capitals se dostali do vedení 2:1.

Islanders, kteří prohrávali o jednu branku, měli stále šanci se vrátit do zápasu, nebo alespoň měli, dokud Aliaksei Protas v poslední minutě druhé třetiny nezdvojnásobil náskok Washingtonu.

Není to ale defenziva, co by Ostrovany trápilo. Je to žalostný útok. Proti Capitals jedna branka, před tím dvakrát dvě a dvakrát tři.

A fanoušky to přestává bavit. V úterý fanoušci skandovali, aby byl vyhozen Lou Lamoriello, generální manažer týmu. V sobotu skandovali, aby byl odejit trenér Lane Lambert.

A na rozdíl od úterý, kdy se skandování ozvalo jen jednou z malé skupiny fanoušků, tentokrát se ozývalo po celou třetí třetinu utkání proti Capitals.

Ačkoli neskandovala celá aréna, byla to dostatečně hlasitá část, aby byla ke konci večera zřetelně slyšet.

"Máme vášnivé fanoušky," řekl Lambert po zápase. "Neposlouchám žádný hluk zvenčí, ať už je dobrý, nebo špatný. Jediné, co můžeme dělat, je připravit náš tým na každý zápas co nejlépe a dělat svou práci."

Na otázku, zda má pocit, že se jeho poselství dostává do šatny, Lambert stručně odpověděl: "Ano, mám."

V nedávné historii se jen hodinu cesty od UBS Areny stalo, že trenér po takovém skandování změnil chod celé sezony. To, když fanoušci Devils chtěli odchod Lindyho Ruffa. Následovala povedená cesta play off a skandování: „Promiň, Lindy“.

Situace v Islanders je ale úplně jiná. Tým nemá ani zdaleka takový potenciál jako ten z New Jersey. "Je to na nás v šatně, abychom konečně podali nějaký výkon," řekl Bo Horvat, když byl dotázán na hlasy z tribun. "Lane odvádí dobrou práci a nasazuje tam správné hráče ve správný čas. Musíme to vzít sami na sebe a najít způsob, jak to zvládnout."

