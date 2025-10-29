Mistr prodloužení! Cole Caufield stanovil nový rekord organizace

29. října 20:30Jakub Ťoupek
Ve věku pouhých 24 let vstřelil útočník Montrealu Cole Caufield 11 gólů v prodloužení, čímž vytvořil nový klubový rekord. Historického milníku dosáhl v nočním utkání proti Seattlu, kdy rozhodl o výhře 4:3 na ledě soupeře. Caufield tak vyrovnal rekord, který před ním drželi legendární Howie Morenz a bývalý kapitán Max Pacioretty.
Cole Caufield vytvořil rekord Canadiens v počtu gólů v prodloužení svým 11. vítězným gólem po 60 minutách v základní části. Byl to také jeho čtvrtý vícególový zápas v aktuální sezóně. Čtyřiadvacetiletý Američan má na svém kontě zatím devět tref, čtyři asistence a 31 střel na branku.
Proti Seattlu to byla opět hokejová nádhera. Brankáře Krakenu Joeyho Daccorda překvapil zpoza brány a 44 sekund po začátku prodloužení zasunul puk do branky, čímž zajistil Montrealu již 4. výhru v prodloužení. Celkově jich pak mají Habs 8.
Caufield, který zaznamenal dva góly a jednu asistenci, se svým devátým gólem v sezóně pak posunul na dělené první místo mezi střelci NHL. Stejný počet branek má i trojice Nathan MacKinnon, Jack Hughes a Pavel Dorofejev.
Když padl Cole Caufield v draftu 2019 až na 15. místo. Fanoušci Canadiens byli nadšení a oprávněně. Ve svém teprve pátém roce jako hráč NHL vstřelil již svůj 11. gól v prodloužení a překonal tak rekord klubu, který sdílel s Maxem Paciorettym a Howiem Morenzem.
Neuvěřitelné však je, že mladý Američan dokázal tento milník pokořit pouze v 298 zápasech. Pacioretty potřeboval na 10 vítězných branek 626 zápasů, Morenz pak 460. Pokud Vás to zajímá, v Morenzových dobách se prodloužení hrálo. NHL zrušila prodloužení v základní části v listopadu 1942. To je více než 5 let po jeho tragické smrti.
Montreal se může kromě Lanea Hutsona a Jakuba Dobeše pyšnit také jednou z nejzábavnějších a nejúspěšnějších prvních formací od začátku roku. Nick Suzuki získal nejvíce bodů ze všech hráčů od turnaje 4Nations Face-Off. Cole Caufield vládne střeleckým tabulkám ligy, včetně počtu vítězných branek a Juraj Slafkovský začíná ročník velmi silně.
Po postupu do prvního kola play-off v minulé sezóně se mohou Habs v té aktuální dostat ještě dál. Svěřenci Martina St. Louise začali ročník velmi dobře a sdílí stejný bodový zisk jako aktuálně první tým Východní konference Devils.
