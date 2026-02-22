Místo výprodeje útok na Stanley Cup! Buffalo si prý ofenzivní zbraň raději nechá

22. února 9:30David Zlomek
Buffalo Sabres letos šokují celou NHL a po dlouhých letech temna reálně klepou na brány play-off. Před olympijskou přestávkou nabrali fantastickou formu, pyšní se bilancí 32 výher, 19 porážek a 6 proher v prodloužení a sebevědomě drží první divokou kartu ve Východní konferenci. S tímto nečekaným oživením ale přichází obrovské dilema ohledně budoucnosti Alexe Tucha.
Devětadvacetiletému americkému útočníkovi totiž 1. července končí sedmiletý kontrakt na 33,25 milionu dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem. Být Buffalo na dně tabulky, jeho výměna před březnovou uzávěrkou by byla naprostou samozřejmostí. Za současné situace by ale prodej klíčového muže sestavy rozzuřil fanoušky, kterým klub dluží postup do vyřazovacích bojů už patnáct let, což je aktuálně nejdelší suchota v severoamerických profesionálních soutěžích.
Tuch je pro ofenzivu Sabres naprosto nepostradatelný. V probíhajícím ročníku posbíral v 56 zápasech už 48 bodů za 22 gólů a 26 asistencí, což ho řadí na druhé místo týmové produktivity hned za Tage Thompsona, který má na kontě 59 bodů. Sám Tuch, který má ve smlouvě klauzuli o zákazu výměny do pěti vybraných týmů, ale případný odchod do jiného celku neřeší.
„Na to jsem se nezaměřoval,“ prohlásil útočník pro deník Buffalo News. „Upřímně, jak už jsem řekl, soustředím se jen na to, abych odehrál další zápas. Soustředím se na to, abych byl hráčem Buffala a udělal vše, co je v mých silách, abych našemu týmu pomohl vítězit.“
Jednání o nové smlouvě probíhají už od doby, než v polovině prosince Jarmo Kekäläinen nahradil na pozici generálního manažera Kevyna Adamse. K dohodě je ale evidentně stále hodně daleko. Známý novinář David Pagnotta potvrdil, že komunikace sice probíhá, ale obě strany se k prodloužení smlouvy zatím nepřiblížily ani o píď.
„Vzhledem k tomu, že je Buffalo v plném boji o play-off Východní konference, se Kekäläinen možná rozhodne Tucha udržet a v podstatě ho využít jako vlastního hráče na krátkodobou pomoc, pokud se do uzávěrky přestupů 6. března nedohodnou na nové smlouvě,“ vysvětlil Pagnotta současný postoj vedení.
Zámořští experti se shodují, že by vedení nemělo před uzávěrkou tým oslabovat, ale naopak by mělo předvést tah na branku a kádr ještě vylepšit. Pokud si Sabres Tucha nechají a nepodepíší s ním novou dohodu, riskují ovšem, že ho v létě ztratí zcela bez náhrady. Pagnotta si myslí, že se to klidně může stát.
„Vzhledem k tomu, jak se věci vyvíjejí, je docela možné, že se to stane realitou,“ uvedl novinář a dodal, že čím déle budou obě strany bez nové dohody, tím více se ho budou snažit ulovit ostatní týmy. „Sabres nehráli play-off dlouho a může být touhou klubu udržet si Tucha pro závěrečný nápor a zkusit se s ním dohodnout až po skončení ročníku.“
