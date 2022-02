Místo návratu blamáž! Avery se střetl s realitou a na farmě Tampy končí po třech dnech

Když si Georges Laraque, jeden z nejlepších bitkařů v dějinách NHL, všiml podpisu Seana Averyho na farmě Bolts, pohotově zareagoval. "Můžu mít přání? Dejte mi někdo z ECHL smlouvu na zápas proti Averymu, prosím." Trefný příspěvek k popularitě známého provokatéra mezi ostatními hokejisty. Spousta z nich by mu nejraději chtěla nabančit. Ale k ničemu takovému nedojde, Averyho comeback skončil dřív, než pořádně začal. Po pouhých třech dnech.

Ve čtvrtek nabízeli orlandští Solar Bears Averyho dresy, v pátek s ním ukončili spolupráci.

Drake Berehowsky, kouč a generální manažer v jedné osobě, nejspíš usoudil, že jednačtyřicetiletý Kanaďan na návrat mezi mantinely nemá.

Sám je bývalý hokejový profík, chtěl dát Averymu šanci se dostat do formy. Při Averyho podpisu říkal toto: "Chci se ujistit, že bude stíhat tempo. Je to přece jen už nějaká chvíle, co hrál naposledy. Doufám, že na současný hokej bude mít nohy. "

Avery na to odpovídal: "Drakeu, dej mi pár dní a pak mi klidně řekni, že jsem blázen." A plánoval, že za půl roku zabojuje o flek v NHL. Znělo to fanfarónsky. Výsledek Averyho snažení už znáte, bleskově rychlý konec.

Proč se vůbec bývalý hráč Detroitu, LA, Dallasu nebo newyorských Rangers do evidentně sisyfovské mise pustil? "Řekl bych, že za to může otcovství. Učil jsem malého Nashe bruslit a říkal jsem si, kdo ví, třeba mě ještě uvidí hrát na profesionální úrovni."

Takového happyendu se borec, co se opakovaně prosadil na stříbrném plátně, nedočká. Narazil na realitu. Vždyť měl desetiletou pauzu a s NHL se v roce 2012 neloučil zrovna jako jedna z jejích největších tváří.

Jeho pokus o comeback každopádně vzbudil velký mediální zájem, Avery je zkrátka svým způsobem celebritou. "Že je internet zaplavený zprávami o mně? To se mi líbí," pověděl. Pozornost kamer a mikrofonů rozhodně nikdy nevadila, rád ji strhával, imponovala mu.

Hokejem ji ovšem už s největší pravděpodobností nikdy neupoutá a jeho bilance z NHL (247 bodů a 1533 trestných minut za 580 zápasů) se nerozšíří.

Jízlivější pozorovatel by dodal poznámku o tom, že si Avery coby vyhlášený tlučhuba ukousl příliš velký krajíc.

