Místo hádek a osočování nový kontrakt. Mladý bek zůstává v Buffalu, trochu nečekaně

Bowen Byram a Buffalo Sabres se vyhnuli arbitráži a uzavřeli dvouletý kontrakt v hodnotě 12,5 milionu dolarů. Čtyřiadvacetiletý obránce tak zůstává součástí týmu, který o něj během léta sice uvažoval jako o potenciálním artiklu na trhu, ale nakonec si jej pojistil minimálně do roku 2027.

„Věříme, že Bo je výborný hokejista, který nám může pomoci vyhrávat,“ řekl GM Kevyn Adams pro ESPN. „Pokud by se objevila nabídka, která by dávala smysl a zlepšila náš tým, byli bychom otevření diskusi. Ale není to tak, že bychom ho chtěli vyloženě posouvat dál.“

Byram, kterého Sabres získali z Colorada výměnou za Caseyho Mittelstadta, odehrál v minulé sezoně všech 82 zápasů základní části. Připsal si 38 bodů a v průměru strávil na ledě 22 minut a 42 sekund na zápas, což bylo druhé nejvyšší číslo v týmu za Owenem Powerem. Spolu s Rasmusem Dahlinem vytvořil defenzivní dvojici, která patřila k tomu lepšímu.

Přesto se během června a července spekulovalo, že by Byram mohl být použit jako protihodnota v další výměně. Buffalo totiž toužilo posílit ofenzivu, zejména po odchodu JJ Peterky, kterého klub poslal do Utahu výměnou za Joshe Doana a obránce Michaela Kesselringa. Právě Byram byl považován za jednoho z nejatraktivnějších hráčů, kterého by mohl GM Adams nabídnout. Nakonec se však klub rozhodl jinak, tedy zatím.

„Bo je typ hráče, který – bez ohledu na délku kontraktu – půjde do sezony naplno,“ uvedl Adams po draftu. „To je na něm to, co si opravdu cením. Ví, jak o něm smýšlíme, a my víme, že je připravený pomoct týmu jít dopředu.“

Díky nové smlouvě si Byram finančně polepší, jeho cap hit činí 6,25 milionu dolarů ročně. Po jejím vypršení se stane nechráněným volným hráčem. Vzhledem k aktuálnímu rozložení obrany Sabres by měl zůstat v elitní dvojici s Dahlinem. Dalšími jmény v sestavě jsou Owen Power, Kesselring, Mattias Samuelsson a Conor Timmins, který s klubem zatím nemá podepsanou smlouvu, ale očekává se, že jeho nový kontrakt nepřesáhne tři miliony ročně.

Buffalu zůstává k dispozici zhruba 7,3 milionu dolarů v platovém stropu. Jedinými nevyřešenými hráči jsou zmíněný Timmins a brankář Devon Levi. Ten by podle posledních zpráv mohl začít sezonu na farmě.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+