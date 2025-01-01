Mířím vysoko, do AHL nechci, říká odhodlaný bek Flyers Bonk

11. srpna 19:00David Zlomek
Oliver Bonk možná nemá takový humbuk jako Matvej Mičkov, ale v dlouhodobých plánech Philadelphie Flyers může hrát stejně významnou roli. Dvacetiletý bek, druhá z prvokolových voleb Flyers v roce 2023, má za sebou úspěšnou juniorskou kariéru v London Knights a letos udělá první krok mezi profesionály.
Přestože se očekává, že sezonu začne v AHL u Lehigh Valley Phantoms, jeho vlastní cíle míří výš. „Jdu do toho s očekáváním, že se dostanu nahoru,“ řekl na rozvojovém kempu dle NBC. „Nemůžete mířit do AHL, protože pak tam skončíte. Když si nastavíte laťku níž, než by měla být, dopadnete tam. Pro každého tady by cílem měla být NHL. Někteří řeknou, že to není realistické, ale já myslím, že je. Musíte mířit vysoko.“
Bonk má za sebou čtyři sezony v OHL, během kterých třikrát dovedl London do finále ligy a poslední dva roky z toho odešel s titulem. Letos svou misi završil vítězstvím v Memorial Cupu, kde hrál po boku dalšího prospekta Flyers Denvera Barkeyho, kapitána nejlepšího juniorského týmu v Kanadě. „Můžu vám říct, že on i Bonk chodí po kabině se solidním sebevědomím po tom, co dokázali,“ poznamenal ředitel hráčského rozvoje Flyers Riley Armstrong.
Bonk a Barkey byli draftováni ve stejném roce a po částech čtyř společných sezon v Londonu teď přecházejí mezi profesionály spolu. „Je to pro nás super. Sledovat, jak se ten druhý vyvíjí, bylo speciální. A dál spolu hrát a třeba spolu hrát po zbytek života, je to skvělé. Známá tvář po boku vám to hodně usnadní,“ řekl Barkey.
V posledních dvou základních částech OHL nasbíral Bonk 107 bodů (35+72). Při svých 188 centimetrech a 95 kilogramech hraje styl, který staví na drobných, ale účinných detailech v obraně vlastního pásma. Nyní se chystá čelit úplně jiné úrovni soupeřů.
„Fyzická připravenost,“ odpověděl na otázku, co pro něj bude největší výzva. „Mentálně jsem tam, chápu, co se děje, neztrácím se. Ale fyzicky to chce přes léto zesílit, přibrat, protože už nehrajete proti šestnáctiletým klukům. Hrajete proti pořádným chlapům a to bude důležité.“
