NHL.cz na Facebooku

NHL

Minnesotě se vymyká situace. Kolem Hughese je živo, bude brát balík

14. července 12:00

David Zlomek

Sága okolo budoucnosti hvězdného obránce Quinna Hughese se mění v pořádné drama a fanoušci Minnesoty Wild mají plné právo být nervózní. Když Wild loni v prosinci získali držitele Norris Trophy v obřím trejdu z Vancouveru, obětovali za něj monstrózní balík. To vše s vědomím, že Hughesovi zbývá necelých osmnáct měsíců do konce smlouvy. Drama začíná vrcholit.

Hughes sice v novém klubu okamžitě explodoval (53 bodů ve 48 zápasech) a dovedl tým poprvé od roku 2015 do druhého kola play-off, jenže teď přichází tvrdé vystřízlivění na vyjednávacím poli. Ze zámoří totiž přicházejí naprosto protichůdné zprávy, které naznačují, že udržet amerického fenoména bude pro generálního manažera Billa Guerina brutální šichta.

Na jedné straně stojí optimismus insidera Davida Pagnotty ze serveru The Fourth Period, který prohlásil, že se obě strany blíží k dohodě. „Dohoda o prodloužení Quinna Hughese se blíží. Bude se pohybovat kolem 17 milionů dolarů ročně, pokud ne výše,“ uvedl.

Takový pakt by z něj společně s Kirillem Kaprizovem (kterému od sezony 2026/27 startuje osmiletý megakontrakt rovněž na 17 milionů ročně) udělal jednoho z nejlépe placených hráčů planety. Jenže zatímco Pagnotta mluví o horké stopě, další zdroje a agenti lize malují mnohem komplikovanější scénář.

Hughesův zástupce Pat Brisson totiž podle všeho odmítá dlouhodobý sedmiletý či osmiletý kontrakt, který by Minnesotě dal jistotu. Místo toho tlačí na krátký tříletý pakt, který by Hughesovi umožnil pláchnout na trh volných hráčů mnohem dříve a v nejlepším věku si říct o ještě větší balík.

Že v Minnesotě nepanuje zrovna klid zbrani, dokumentuje i informace uznávaného novináře Michaela Russe z The Athletic. Ten odhalil, že Guerin v tichosti kontaktoval New Jersey Devils a vyptával se na možnost trejdu Quinnova mladšího bratra Jacka Hughese. Devils sice dali jasně najevo, že svého klenota nikam nepustí, ale samotný telefonát odhalil Guerinovo zoufalství a snahu udělat cokoliv, aby v Minnesotě Quinna udržel.

Pokud by se Hughes nakonec rozhodl pro tříletý pakt na 17 milionů ročně, dostane to Minnesotu do neskutečné platové tísně. Společně s Kaprizovem by tito dva hráči odpalovali z platového stropu neuvěřitelných 34 milionů dolarů, což je zhruba 30 procent celého rozpočtu týmu na sezonu 2027/28. Guerinovi by tak zbývaly jen drobné na to, aby kolem svých dvou drahokamů postavil konkurenceschopný kádr pro Stanley Cup

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Profík i žolík! Washington vítá ex-kapitána Columbusu, Jenner má přímočarý plán

15. července 18:05

Nikdo to nečekal, bylo to velké překvapení, komentoval s odstupem času výměnu Tkachuka Shane Pinto

15. července 18:00

Detroit dostane novou tvář. Yzerman odstoupil ze své role, hledá se nástupce

15. července 17:26

Minimálně jeden z Robertsonů k arbitráži nepůjde. Nick podepsal v Pittsburghu

15. července 14:39

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.