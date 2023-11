Minnesotě se vrátil kapitán. Spurgeon návrat po zranění výhrou neoslavil

Minnesota Wild se dočkala sezónního debutu svého kapitána Jareda Spurgeona. Zkušený třiatřicetiletý bek, jenž byl na listině dlouhodobě zraněných hráčů od přípravného kempu, se představil v pátečním utkání na ledě Buffala. Porážce 2:3 však ani on (navzdory téměř 22 odehraným minutám) nedokázal zabránit.

Spurgeon, jenž je nejlépe placeným obráncem Minnesoty, za kterou hraje celou svou kariéru od roku 2010, se zranil během letošního přípravného kempu. Před začátkem nového ročníku základní části byl zapsán na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a nakonec zmeškal třináct zápasů.

Svému týmu na ledě skutečně jeho kvality i zkušenosti chyběly. Přestože Wild předvádí od úvodu ročníku velmi dobré výkony v ofenzivě, obrana je jedna z nejslabších v lize. Slabší ji má vlastně jen San Jose a je srovnatelná s tragicky hrajícím Edmontonem, což je samo o sobě pro Minnesotu velkou ostudou.

Minnesota za prvních 13 zápasů sezony inkasovala 53 branek a patřila z tohoto ohledu k nejhorším v celé lize. Zranění Spurgeona se zkrátka projevilo možná víc, než si kdokoliv ve vedení Wild představoval.

Skoro se dá říct, že si Minnesota návrat svého kapitána Jareda Spurgeona vymodlila. Byť se trenér Dean Evason snažil emoce z jeho návratu na led trochu krotit: „Čekáme od jeho návratu, že nás okamžitě spasí? Samozřejmě, že ne,“ řekl důrazně a připomněl, že více než měsíc mimo hru se na Spurgeonovi rozhodně projeví a ostatní hráči Minnesoty musí makat, aby mu comeback usnadnili.

Ale i Evason, navzdory krocení emocí, věří, že návrat kapitána trochu vyburcuje jeho svěřence k lepším výkonům. „Je to jeden z nejlepších obránců na světě. Takže to, že jsme ho neměli v sestavě, poškodilo naší hru ve všech aspektech,“ poznamenal.

Přestože třiatřicetiletý Spurgeon postupně zvyšoval v posledních dvou týdnech tréninkové dávky, nikdo nemohl očekávat, že okamžitě začne v defenzivě Minnesoty dominovat.

V prvním zápase po návratu se rodák z Edmontonu rozhodně nešetřil. Odehrál takřka 22 minut, snažil se střílet, poctivě bránit. Jenže do ideálu to mělo zatím daleko. Napřed se potřebuje dostat do tempa, zvyknout si na zápasový režim, otlouct své tělo při soubojích, a až pak od něho mohou fanoušci Wild očekávat kvalitní výkony.

Byť to proti Buffalu nebylo z hlediska obrany tak tragické jako například v dvojzápase s Rangers (v obou zápasech Wild inkasovali čtyři góly z poměrně málo střel na branku), přesto Minnesota prohrála 2:3 a připsala si sedmou porážku z posledních deseti zápasů.

Share on Google+