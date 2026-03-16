Minnesota vstoupila do série vysokým vítězstvím! Carolina nedovolila Ottawě ani jeden gól

19. dubna 5:20Jan Šlapáček
Play-off odstartovalo třemi zápasy a rozhodně bylo co sledovat. V úvodním utkání ukázala svoji sílu Carolina, následně se z vysoké výhry radovala Minnesota a závěrečný duel patřil Philadelphii, která se mohla opřít o Dana Vladaře.
Letošní vyřazovací boje odstartovaly pěstním soubojem dvou kapitánů, když se hned ve třetí sekundě do sebe pustili Jordan Staal a Brady Tkachuk. Carolina měla následně v utkání menší převahu a kontrolovaným výkonem dokráčela k prvnímu vítězství, když navíc Frederik Andersen udržel čisté konto. Druhým hrdinou Hurricanes se stal útočník Logan Stankoven, kterému se nejdříve povedlo otevřít skóre utkání a u druhého gólu zapsal asistenci.
Druhé utkání z dnešního programu se hrálo v Dallasu a zde došlo k velkému překvapení. Minnesota svého soupeře přehrála téměř po všech směrech a dokráčela k jednoznačnému vítězství 6:1. Wild se mohli opřít o své klíčové hráče a skvělý výkon podal v brance Jesper Wallstedt, jenž dostal přednost před Filipem Gustavssonem.
Nakonec se uskutečnila i první bitva o Pensylvánii, ze které vyšla lépe hostující Philadelphie. Flyers v zápase ani jednou neprohrávali a dokráčeli k těsné výhře 3:2, když v posledních sekundách třetí části odmítl vyrovnání Dan Vladař a vychytal v obrovské šanci Anthonyho Manthu. Rozhodující gól vstřelil mladíček Porter Martone.
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Stav série: 1:0
Branky a nahrávky
23. Stankoven (Hall, Blake), 48. Hall (Stankoven, Blake).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 15 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Linus Ullmark (OTT) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 56:49
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Frederik Andersen (CAR) – 22 zákroků
2. Logan Stankoven (CAR) - 1+1
3. Taylor Hall (CAR) - 1+1
Dallas Stars - Minnesota Wild
1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Stav série: 0:1
Branky a nahrávky
36. J. Robertson (W. Johnston, Heiskanen) – 6. Eriksson Ek (Boldy, Zuccarello), 21. Kaprizov (Hartman, Zuccarello), 24. Hartman (Faber, Q. Hughes), 27. Boldy (Kaprizov), 49. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello), 57. Boldy.
Statistika
Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:05
Jesper Wallstedt (MIN) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:17
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Wallstedt (MIN) - 27 zákroků
2. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+2
3. Mats Zuccarello (MIN) - 0+3
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers
2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Stav série: 0:1
Branky a nahrávky
36. Malkin (Novak, Rakell), 59. Rust (Malkin, E. Karlsson) – 30. Drysdale (Zegras, Barkey), 50. Sanheim (Ristolainen, Dvorak), 58. Martone (Konecny).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (PIT) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:40
Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Travis Sanheim (PHI) - 1+0
2. Porter Martone (PHI) - 1+0
3. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+1