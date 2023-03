Minnesota uspěla v přestřelce s Blues, Colorado zvládlo proti Torontu nájezdy

Čtvrteční noc nabídla čtyři poměrně zajímavé zápasy. Nejbláznivější duel se odehrál v St. Louis, kde se z vysoké výhry 8:5 radovali hokejisté Minnesoty. Vyrovnané utkání se hrálo v Torontu, kde Colorado vyhrálo 2:1 po samostatných nájezdech.

WASHINGTON CAPITALS - BUFFALO SABRES

5:4sn. (1:3, 0:0, 3:1 - 0:0)

Capitals otočili duel se Sabres

Washington po první třetině prohrával o dva góly, nakonec si ale dokázal poradit. Capitals až do konce třetí části bojovali o vyrovnání a to se povedlo v 59. minutě, kdy se prosadil Tom Wilson. Duel poté došel až do nájezdů, ve kterých rozhodl Jevgenij Kuzněcov.

Branky a nahrávky

11. Oshie (D. Strome, Ovečkin), 42. Kuzněcov (Alexejev, Oshie), 51. Ovečkin (T. van Riemsdyk, D. Strome), 59. Wilson (Bäckström), rozh. náj. Kuzněcov – 5. Ljubuškin (Krebs, Stillman), 9. Peterka (Quinn), 19. Jost, 46. Girgensons (Krebs, Power).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 27 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 64:32

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:22



Tři hvězdy utkání

1. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+1

2. T. J. Oshie (WSH) - 1+1

3. Peyton Krebs (BUF) - 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - COLORADO AVALANCHE

1:2sn. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Nájezdy pro Colorado

Samostatných nájezdů se dočkali i fanoušci v Torontu. K jejich nespokojenosti v nich však ten rozhodující proměnil Nathan MacKinnon a rozhodl o výhře Avalanche. Hosté byli v základní hrací době aktivnějším týmem a šli štěstí více naproti.

Branky a nahrávky

4. Rielly (Marner, Järnkrok) – 15. Rantanen (Makar, MacKinnon), rozh. náj. MacKinnon.

Statistika

Střely na bránu: 18 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) - 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6%, odchytal 64:19

Alexandar Georgijev (COL) - 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7%, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 13:58



Tři hvězdy utkání

1. Alexandar Georgijev (COL) - 18 zákroků

2. Ilja Samsonov (TOR) - 28 zákroků

3. Morgan Rielly (TOR) - 1+0

ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD

5:8 (3:1, 1:5, 1:2)

Přestřelka v St. Louis

Na ledě St. Louis padlo hned třináct branek a k vidění byl velice zajímavý duel. Z vítězství 8:5 se nakonec raduje Minnesota, která získala další důležité dva body v boji o play-off. Za Blues se dvakrát trefil Jakub Vrána.

Branky a nahrávky

5. Bučněvič (Krug, Tucker), 15. Vrána (Krug, Binnington), 18. Vrána (Kyrou, B. Schenn), 32. Bučněvič (Thomas, Krug), 55. Bučněvič (Faulk, Thomas) – 13. J. Eriksson Ek (Boldy, Hartman), 25. Klingberg (M. Johansson, J. Eriksson Ek), 27. Sundqvist (Steel, F. Gaudreau), 27. Shaw (Reaves, J. Eriksson Ek), 33. Hartman (Zuccarello), 34. Goligoski (Boldy, Steel), 43. Reaves (Goligoski, Dewar), 49. Hartman.

Statistika

Střely na bránu: 36 – 35 | Přesilová hra: 3/5 – 2/4 | Trestné minuty: 23 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 27:35

Thomas Greiss (STL) – 8 zákroků, 3 OG, úspěšnost 72,7 %, odchytal 32:05

Marc-Andre Fleury (MIN) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (STL) – 2+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:14



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Hartman (MIN) - 2+1

2. Pavel Bučněvič (STL) - 3+0

3. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+2

ANAHEIM DUCKS - NEW YORK ISLANDERS

3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Islanders splnili povinnost

O play-off hrající Islanders odehráli proti Anaheimu velmi dobré utkání a získali téměř "povinné" dva body. Celek z New Yorku dvakrát prohrával, i tak si ale dokázal najít cestu k vítězství.

Branky a nahrávky

1. Max Jones (Fowler, Terry), 18. Shattenkirk (Zegras, R. Strome), 56. Shattenkirk (Vatrano, Comtois) – 13. Palmieri (Engvall, Pelech), 30. Fasching (Parise, S. Aho I), 40. Nelson (Pelech, Palmieri), 43. Engvall (Palmieri), 50. Nelson (Palmieri, Dobson), 53. Parise (Pageau).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:57



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kyle Palmieri (NYI) - 1+3

2. Brock Nelson (NYI) - 2+0

3. Kevin Shattenkirk (ANA) - 2+0

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+