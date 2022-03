Minnesota plná očekávání: Je to světová třída, zní z kabiny před debutem Fleuryho

Na dnešní noc se fanoušci Wild nemohou dočkat. V pondělí totiž Minnesota do svých řad získala elitního brankáře NHL Marca-Andreho Fleuryho, který by měl týmu zvýšit šance na úspěšnou cestu v play-off. Proti Columbusu se poprvé postaví mezi tři tyče svého nového týmu.

Už dvakrát se Fleury během tohoto týdne podíval na střídačku v roli brankářské dvojky. Tentokrát by už ale měl strážit bránu.

„Je trochu jiné chytat v novém prostředí s novými spoluhráči a v jiném systému hry. Není to vůbec snadné,“ nechal se brankář slyšet před sobotním debutem. „Ještě k tomu to bude můj první zápas před domácími fanoušky. První dojem je jen jeden, proto ze sebe vydám úplně všechno a doufám, že to dopadne dobře.“

Sedmatřicetiletý gólman si v týmu Blackhawks držel dlouhodobě úspěšnost nad 90%, i přestože byl s Jestřáby na spodních příčkách tabulky.

V historii NHL je na třetím místě v počtu vychytaných vítězství a rovnou třikrát si sáhl na nejcennější klubovou trofej Stanley Cup.

„Všichni tady víme, že je to světová třída. Člen síně slávy a několikanásobný finalista play-off,“ je si vědom hlavní trenér Minnesoty. „Přivést někoho takového je samozřejmě velké, ale víme, že nemůžeme spoléhat jen na jednoho muže. Nikdy to není jen o jednom. Díváme se na všechny naše kluky stejně,“ podržel ostatní gólmany svého týmu.

„Andre na naší filozofii nic nemění. Posouváme se zápas od zápasu a po každém jednotlivém utkání hodnotíme brankáře ve všech možných situacích. Takto se u nás rozhoduje, kdo bude chytat,“ nastínil Dean Evason s myšlenkou, že jméno na zádech ještě nic neznamená.

Spoluhráči jsou z nového kolegy nadšení. Největší radost má útočník Kevin Fiala. „Je to můj nejoblíbenější brankář všech dob,“ reagoval pětadvacetiletý Švýcar. „Když jsem byl malý, chtěl jsem být kvůli němu gólmanem.“

